Двадцать лет на сцене! «Летучая мышь» И. Штрауса отпраздновала юбилейную годовщину в Донецке

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-15T09:57:44+03:00

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В Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко вчера, 14 октября, состоялся очередной праздник. Оперетта И. Штрауса отпраздновала свои двадцать лет на сцене в Донецке. Об это «Комсомольской правде» рассказали в литературно-драматургической части театра.

— Впервые «Летучая мышь» появилась на сцене нашего театра в октябре 1998 года. Тогда на сцене блистали Валентин Землянский, Валерий Максимов, Елена Китаева и Любовь Дмитриенко, — поделились с нами в театре, вспоминая историю появления оперетты в Донбасс Опере.

«Летучая мышь» — тот редкий представитель классики, когда не страшно, не грустно, а по-настоящему весело. У неё лёгкий, немного колкий, но очень остроумный сюжет, который прекрасно передразнивает проблемы бытовой жизни. Вместе с тем «Летучая мышь» самым лучшим образом показывает двуличность людей, ведь на сцене все актёры в масках и выдают себя совсем не за тех, кем они являются.

— Да-да-да, это самое забавное в «Летучей мыши». Служанка выдаёт себя за хозяйку, поклонник – за мужа, а жена – за любовницу своего же мужа. Это немного напоминает мне «Фигаро», которого, к слову, тоже можно увидеть на нашей сцене. Очень похожие приёмы, — поделилась с «Комсомольской правдой» Анна – жительница Донецка и большая поклонница Донбасс Оперы.

Все актёры постановки в масках и выдают себя за тех, кем не являются. ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

Возвращаюсь к актёрскому составу, стоит отметить, что спустя двадцать лет на сцене всё ещё самые прекрасные голоса и великолепные профессионалы, которые не устают дарить счастье и праздник своим зрителям. Вчера партию князя Орловского исполнил Артём Ярошевич, Адель – Мэри Саргсян, Генриха Айзенштейна – заслуженный артист Украины Евгений Привалов, а за партию Розалинды взялась Оксана Антоненко.

— Прекрасный актёрский состав! Я не люблю оперу, но оперетта – это великолепно! Не уставал аплодировать, — поделился своими впечатлениями Алексей.

Побывав на юбилейной постановке «Летучей мыши», мы с уверенностью можем сказать, что прошла она с успехом и до тех пор, пока эта оперетта будет в репертуаре Донбасс Оперы на ней всегда будет аншлаг. А вот в чём успех этой постановки нам рассказали в литературно-драматургической части театра.

Успех «Летучей мыши» заключён в её лёгкости и очаровательной поучительности. ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

— Залог счастливой судьбы и многолетнего успеха «Летучей мыши» — прекрасная музыка Штрауса, которая завораживает и очаровывает, проникает в души и сердца зрителей, — рассказали нам в Донбасс Опере.

«Комсомольская правда» поздравляет «Летучую мышь» с юбилеем на Донецкой сцене и желает ей ещё столько же лет радовать зрителя!