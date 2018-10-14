Кто стал лучшим водителем автобуса года в ДНР

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-14T14:00:20+03:00

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Конкурс на звание лучшего водителя автобуса года проходит в Республике уже в четвертый раз. Министерство транспорта проводит его для того, чтобы стимулировать шоферов общественного транспорта повышать уровень своего профессионализма и мастерства.

- Мы стремимся обратить внимание участников дорожного движения – водителей и пешеходов – на необходимость соблюдения требований безопасности дорожного движения, - сказал и.о. заместителя министра транспорта ДНР Ростислав Маркелов.

Отрывали программу «Ночные волки». Это знаменитый российский мотоклуб. Они провели пробег от ботсада до места проведения конкурса, где вступить в борьбу уже готовились 28 водителей автобуса из Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево и других городов Республики.

- Традиционно соревнования проходили в два этапа. В ходе теоретического этапа водители прошли проверку знаний Правил дорожного движения, - рассказывают в минтрансе.

Победители. Фото: министерство транспорта ДНР

Самым зрелищным стало скоростное маневрирование, в ходе которого участникам предстояло на время выполнить девять заданий, не нарушив правила.

- Более трех часов длилась борьба за звание лучшего водителя автобуса, - делятся в транспортном ведомстве. - В ходе соревнований участники не только проявили здоровый дух соперничества, но и показали высокий уровень профессионального мастерства, несмотря на то, что, по сравнению с предыдущим годом, условия конкурса были заметно усложнены.

Первым водителем автобуса года стал Олег Винокуров из Енакиево. Он осуществляет пассажирскую перевозку по маршруту «Донецк - Енаиево». Второе место занял Алексей Прудников из Снежного, а третьим стал макеевчанин Игорь Горбатенков.

- Спасибо всем участникам соревнований за высокий профессионализм, за отличные результаты в прохождении конкурсных заданий, за то, что остаетесь верными своей профессии, обеспечивая безопасные транспортные перевозки пассажиров, - обратился к водителям замминистра Ростислав Маркелов.