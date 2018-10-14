Друг погибшей в Луганске Насти: «Мама была убита, а Настя еще дышала. Кровью хрипела»

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-14T13:13:22+03:00

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Вчера, 13 октября, в 17:45 укранские военные убили еще двух человек, семью – маму и дочь. Их обеих убила одна мина. Обстрел велся из Золотое по Марьевке, в которой и жила погибшая семья. Ковтун Лариса Юрьевна 46 леи и ее дочь Настя 17 лет.

Во время обстрела женщины были не одни. С ними в доме был 18-летний друг Насти Егор, который чудом уцелел. Он и рассказал подробности обстрела:

«Обстрел продолжался весь день. Но разрывы были далеко. ВСУ стоят в полях под городом Золотое - летело оттуда. Мы с Настей были у меня дома, а потом она решила пойти к маме. Как раз стрелять перестали. Я пошёл с ней. Всю дорогу не было ни одного выстрела. Мы были во дворе. Я вышел за ворота покурить, был метрах в 15. И тут выстрел, дым. Меня бросило на землю. Я вскочил и побежал во двор. Им хватило одной мины. Кажется, 80-я. Настя была рядом с мамой.

Мама Насти - Лариса Ковтун. Фото: facebook.com

Мама была убита, а Настя еще дышала. Кровью хрипела. У нее были перебиты ноги и пальцы на руках. Я пытался остановить кровь. Звонили в скорую, но они не поехали в зону обстрела. Я взял её за голову, а на затылке - рана. Но она еще 20 минут жила. Потом прибежал военный фельдшер. Я просил сделать укол, чтобы сердце завести. Но у него ничего не было: бинты и жгут. Скорая не ехала. И тогда военные сами отвезли их в морг. У меня нет больше Насти. Кому она мешала и почему та мина прилетела во двор...А вдруг ее ещё можно было спасти...»

Егор - студент 1го курса истфака. Настя училась на втором курсе медучилища.