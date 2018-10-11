Кому в ДНР положен бесплатный уголь и как его получить

СЕГОДНЯ 23:14 2018-10-11T23:19:53+03:00

В министерстве угля и энергетики Республики дали инструкцию

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Отопительный сезон не за горами. Поэтому в ДНР стартовала кампания по выписке бесплатного угля. Заявления и необходимы документы уже начали приниматься во всех городах Республики.

Куда нести документы:

углеполучателям шахт «Петровская», «Октябрьская», «Лидиевка», №17-17 бис, им. Горького, «Куйбышевская», №4-21 и «Трудовская» будет производиться в здании административно-бытового комбината шахты «Лидиевка» по адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 284а;

углеполучателям шахт «13 бис», «Советская», «Глубокая», №21, им. Ленина, «Чайкино» и «Бутовская» - в здании АБК бывшего ГП «Укршахтгидрозащита» по адресу: г. Макеевка, ул. Абакумова, 1;

углеполучателям шахт «Моспинская», «№9 Капитальная» и 60-летия Советской Украины - в здании общежития (на 1 этаже) по адресу: г. Моспино, ул. Спортивная, 14;

углеполучателям шахт «Александр-Запад», «Кондратьевка», им. Калинина, им. Гаевого - в здании АБК шахты «Александр-Запад» по адресу: г. Горловка, ул. Углегорское шоссе, 1;

углеполучателям шахт им. Изотова, им. Гагарина, «Комсомолец», №2-бис, им. Ленина, им. Румянцева - в здании АБК шахты «Комсомолец» по адресу: г. Горловка, ул. Куйбышева, 1;

углеполучателям шахт «Красный Профинтерн», «Юный Коммунар», «Булавинская», «Углегорская», «Енакиевская», «Полтавская», им. Карла Маркса и «Ольховатская» - в здании АБК шахты «Красный Профинтерн» по адресу: г. Енакиево, пр. Горняков, 5;

углеполучателям шахт «Червона зирка», «Объединенная», №3-бис, «Лесная», им. Киселева - в здании АБК шахты №3-бис по адресу: г. Торез, ул. Ташкентская, 1; углеполучателям шахт «Ударник», «Миусская», «Снежнянская», «Северная» - в здании АБК шахты «Ударник» по адресу: г. Снежное, ул. Ленина, 8.

углеполучателям шахт «Московская», им. XVII партсъезда, «Шахтерская», «Кировская», «Житомирская», «Винницкая», «Постниковская», им. Ткачука - в здании АБК шахты им. XVII партсъезда по адресу: г. Шахтерск, ул. Радищева, 7;

Уже выделено 54 тысяч 224,2 тонны «черного золота». Фото: соцсети

Прием документов будет проходить до 26 ноября 2018 года следующим категориям граждан:

- пенсионерам предприятий;

- работникам;

- членам семей погибших работников;

- вдовам (вдовцам), получающим пенсию в связи с потерей кормильца;

- инвалидам труда, инвалидам по общему заболеванию.

Выписка будет производиться с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, в пятницу - с 8:00 до 14:00.

Жители поселков обогревают жилища с помощью печного отопления. Фото: соцсети

Для подтверждения права на получение пайкового угля предоставляются следующие документы:

1. Заявление (заполняется непосредственно при обращении).

2. Копия паспорта.

3. Копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или копия страницы паспорта физического лица, которое в силу своих религиозных убеждений отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, с соответствующей отметкой.

4. Справка от газопоставляющей компании (или справка с места жительства, заверенная главой местной администрации) об отсутствии подвода газа к жилью или об отсутствии газового отопления.

5. Справка о составе семьи (датой не ранее 10 дней до дня обращения).

6. Справка с места жительства о наличии в жилом доме печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (выданная квартальным комитетом, ЖЭКом или главой местной администрации).

7. Справка с места работы трудоспособных членов семьи о том, что они не обеспечиваются пайковым углем по месту работы (датой не ранее 10 дней до дня обращения), либо копию трудовой книжки трудоспособных неработающих членов семьи.

8. Справки, выданные Управлением труда и социальной защиты населения по месту жительства нетрудоспособным членам семьи (пенсионерам, инвалидам) о том, что они не являются получателями компенсационной выплаты денежных средства на приобретение твердого бытового топлива (угля).

Жители поселков обогревают жилища с помощью печного отопления. Фото: соцсети

Дополнительный перечень предоставляемых документов:

1. Пенсионерам и работникам предоставить копию трудовой книжки.

2. Членам семей погибших работников, вдовам (вдовцам) в связи с потерей кормильца копию трудовой книжки умершего, копию пенсионного удостоверения о назначении пенсии в связи с потерей кормильца, заявление одного из членов семьи, копия свидетельства о смерти углеполучателя и справка о факте проживания членов семьи совместно с умершим углеполучателем на момент его смерти.

3. Членам семьи погибших работников копию акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1.

4. Инвалидам копию заключения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

- Программой «Обеспечения пайковым углем отдельных категорий работников, пенсионеров, членов их семей предприятий РП «Донбассуглереструктуризация» на отопительный сезон 2018-2019 годов» планируется поставить льготное топливо 18 698 углеполучателям, на эти цели действующими шахтами Республики уже выделено 54 тысяч 224,2 тонны «черного золота». Уголь будет отпускаться самовывозом, - сообщили в минугля ДНР.