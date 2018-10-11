Бывший военнопленный Антип Олейник: Мне угрожали в СБУ изнасилованием, если я не буду с ними сотрудничать

СЕГОДНЯ 21:20 2018-10-11T21:21:48+03:00

Парню пришлось согласиться на вербовку, чтобы сохранить жизнь и мужское достоинство

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Антип Олейник вернулся домой после последнего обмена пленными, который проходил 27 декабря прошлого года. В украинских застенках парень провел восемь месяцев. Будучи военнослужащим Народной милиции Луганской Народной Республики он попал в плен в районе села Сокольники Славяносербского района.

Сотрудники Службы безопасности Украины постоянно допрашивали и пытали парня, что собственно говоря и не удивительно. Антипу буквально пришлось пережить ад. Если других пленных подвергали издевательствам для получения информации или попросту ради «собственного удовольствия», то Олейника пытались завербовать.

- Они мне угрожали сексуальной расправой в случае, если я откажусь с ними сотрудничать, - рассказывает Антип. - Я тогда на все готов был пойти, чтобы сохранить свою жизнь и достоинство мужчины. Согласился взаимодействовать.

Первым заданием пленного было выступление с клеветой на украинском телевидении. Нужный для прочтения текст был составлен сотрудниками спецслужбы.

Спустя некоторое время Олейник попал в список обмена пленными. Воспользовавшись ситуацией, СБУшники поставили задачу - собирать в Республике определенную информацию и передавать ее на территорию Украины.

- Мне дали мне номер телефона, по которому можно было с ними связаться с ними. По прибытию на территорию ЛНР они со мной пытались выйти на связь, но я на их звонки не отвечал. Также они пытались выйти на меня через мою сожительницу. Девушка так же отказалась сотрудничать.

Стоит отметить, что Народной милиции ЛНР известны имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к пыткам и угрозам в отношении пленного Олейника - это майор СБУ Луганский и капитан Крименчутский.