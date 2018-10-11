2018-10-11T18:43:09+03:00
Политика

Палите по Донбассу из чего попало! Порошенко разрешил стрелять из любого оружия

Украинский президент рассказал о возможных сценариях боевых действий
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Украинский президент рассказал о возможных сценариях боевых действий и дал приказ стрелять из всего, что есть в наличии. ФОТО: gorlovka.todayУкраинский президент рассказал о возможных сценариях боевых действий и дал приказ стрелять из всего, что есть в наличии. ФОТО: gorlovka.today
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Петр Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил на Донбассе в качестве ответного огня применять все подчиненные им силы и средства для сохранения жизни украинских военных. Об этом он заявил на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает Укринформ.

Накануне в среду, в зоне ООС погибли двое украинских военных - подорвались на взрывном устройстве.

- Надо быть готовыми к любым сценариям - как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей, - сказал Порошенко.

А дальше раскритиковал армию СССР.

- Мы не имеем права воевать советскими методами, когда победа достигалась ценой многочисленных потерь. Армия должна воевать не числом, не большой кровью, а качеством и профессионализмом, - продолжил Порошенко.

Кстати, у ВСУ и раньше были приказы стрелять "в ответку". Часто эту "ответку" они придумывали и обстреливали жилые районы.

- Руки у главкома ООС генерала Наева и так были развязаны, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Но сейчас обстановка может стать еще хуже, и дончане услышат канонады в ближайшее время. Это будет означать, что де - факто Минским соглашениям пришел конец. И нельзя исключать, что перед выбрами Порошенко, имя низкий рейтинг, хочет завоевать симпатии военных. Они ведь ненавидят Минские соглашения!

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