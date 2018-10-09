Дончане у могилы Александра Захарченко: Такого, как он, больше не будет!

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-09T15:09:09+03:00

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Со дня трагической гибели первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко прошло сорок дней. Сегодня на кладбище «Донецкое море» у могилы Бати собрались сотни людей.

Во время молебна многие не могут сдержать слез, а у кого-то по глазам читалась злость и ненависть, которая затаилась на тех, кто подло убил Захарченко.

На кладбище «Донецкое море» прошел молебен по случаю сорока дней с момента гибели первого Главы ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ

У самой могилы стоят самые близкие люди: родители, жена, дети... Рядом с ними временно исполняющий обязанности Главы Денис Пушилин.

- По сей день не верится, что всё поменялось. Кажется, что мы проснёмся, и всё вернётся, - говорит Денис Владимирович. - К сожалению, нет. Нам нанесён очень серьёзный удар. Остаётся, сжав кулаки, продолжать сражаться и делать из Республики ту страну, о которой мечтал Александр Захарченко.

Отдать дань памяти приехали и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и депутаты Государственной думы РФ.

На кладбище «Донецкое море» прошел молебен по случаю сорока дней с момента гибели первого Главы ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Для себя лично я определил для Захарченко позывной - Львиное сердце. И это сердце было таким большим и храбрым, что его хватало любить семью, свой край, родной народ, - говорит Пасечник. - Он всецело отдавался своему делу. К нашему огромному сожалению, это сердце перестало биться по вине украинских террористов. Соболезную всему Донбассу. Вместе с вами скорбит Луганска Республика. Спасибо, Александр Владимирович, за всё, что ты сделал.

На кладбище «Донецкое море» прошел молебен по случаю сорока дней с момента гибели первого Главы ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Когда цветы возложили родственники, официальные лица и бойцы, к могиле начали подходить жители Республики. Среди всех замечаю 12-летню девочку в солдатской форме. Её зовут Ангелина. У могилы Захарченко она отдаёт ему честь, сдерживая слёзы.

- Мы сегодня пришли почтить его память, потому что для нас Александр Владимирович очень многое значил, - говорит бабушка Ангелины Тамара Карпека. – Ещё в 2015 году мы познакомились с ним лично. Был день освобождения Донбасса, на сцену практически не попадёшь... Я подошла к Захарченко и попросила, чтобы моя внучка прочитала стих, который я написала и посвятила ветеранам. Он поверил в нас и не ошибся. Ангелине стоя аплодировали даже ветераны. Захарченко был изумлен.

На кладбище «Донецкое море» прошел молебен по случаю сорока дней с момента гибели первого Главы ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Когда был салют, я испугалась залпов, - вспоминает девочка. - Александр Владимирович обнял меня крепко, прижал к себе, и стало не страшно.

Здесь, у всех дончан одно мнение: первый Глава Республики был настоящим лидером, а его имя будет звучать вечно, как напоминание о нашем долге бороться за свою страну.

- Он был очень простым. Всегда, со всеми разговаривал, пытался помочь, - говорит дончанин Сергей Соколов. - Мы приклоняемся перед этим подвигом. Такого, как он, больше не будет! У него была харизма настоящего дончанина: прямой, иногда резкий, открытый, работящий. Говорил всегда то, что думал.

Могила Захарченко снова была заложена цветами, да так, что крест еле выглядывал. А дончане шли к ней на протяжении всего дня.