По новому принятому сегодня закону только один человек из семьи погибшего военного может не платить за коммуналку

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-05T14:30:20+03:00

Речь о льготах действующим защитникам ДНР пока не идет. Фото: http://makeyevka.ru

По этому же закону если, например, вдова погибшего – военнослужащая, то эта льгота ей не положена.

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Сегодня в народном совете принят закон «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите ДНР». Закон регламентирует норму, согласно которой, один из членов семьи погибшего при защите ДНР имеет право на получение льготы в виде освобождения от оплаты услуг ЖКХ. К членам семьи погибшего относятся: вдова (вдовец), родители, дети, а также лица, находившиеся на его иждивении.

За принятие решения проголосовали 77 парламентариев.

«Проект закона разработан в целях усовершенствования законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социальной политики ДНР в направлении строительства справедливого социального государства», — сказал и.о. представителя Главы ДНР в Народном Совете Андрей Ванин.

По словам Ванина, закон освобождает от оплаты услуг ЖКХ только одного члена семьи, если он при этом не имеет статуса военнослужащего.

Как сообщил журналистам депутат Народного Совета Александр Куренков, в обозримом будущем возможно также принятие закона, определяющего льготы для семей погибших военнослужащих.

В народном совете также добавили, что порядок предоставления данной льготы будет определен Совмином.