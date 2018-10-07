2018-10-07T17:00:31+03:00
Политика

Наев: чем окончится война в Донбассе?

Украинский генерал планирует «освободить» Донбасс, а после поработать с сознанием живущих там людей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Наев предлагает перевернуть сознание дончан. Фото: rbc.uaНаев предлагает перевернуть сознание дончан. Фото: rbc.ua
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Генерал-лейтенант Наев в интервью одному из телеканалов рассказал, что в ближайшие месяц-два не ожидает какого-то обострения ситуации на фронте, но, если что, он готов.

- По этому поводу я приказывал подчиненным органам разведки провести анализ на ближайший месяц и в дальнейшей перспективе до конца года. Из полученных данных я сейчас не вижу угроз даже локального характера. Данные обновляются ежедневно, но в случае угроз, мы готовы - враг не пройдет на 200%, - похвастался генерал. - Согласно закону о реинтеграции Донбасса, задача объединенных сил - сдержать российскую агрессию, а в случае широкомасштабных боевых действий, дать отпор этой агрессии. Согласно планам и замыслам, предусмотрено четкое оперативное задание: в первую очередь - контроль над линией столкновения, а в дальнейшем - выполнение задач по стабилизации ситуации.

Дома на Спартаке, обстреливаемом ВСУ и сейчас. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дома на Спартаке, обстреливаемом ВСУ и сейчас.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кроме того, Наев не преминул заметить, что ВСУ известно все о планах армии ДНР.

- Каждый день я получаю доклады от руководителей трех органов разведки, которые занимаются именно получением сведений о противнике. Мне будет известно точно, когда будет происходить не только атака, но и подготовка к враждебным действиям. Как только мне станет это известно, я соответственно подниму все необходимые силы и средства для отражения атаки. Чтобы считать операцию завершенной, каждый клочок украинской земли должен быть освобожден. Конечная цель - дойти до собственной границы, вот и все.

Сложно отрицать, что дончане устали, но для подавляющего большинства страшный сон возвращение в Украину. Вот только украинская разведка приносит другие данные.

- По тем данным, которые я получаю от разведки, и доля жителей оккупированных территорий, которые верят в победу Украины, и которые склонны к украинским реалиям жизни, гораздо больше, чем была в 2014 году. И эта доля людей, которые ждут возвращения Украины, растет с каждым днем, - заметил он.

Наев не стал уточнять, что если кто и мечтает об Украине, то о ее советской версии или домайданной, к которой вернуться уже невозможно. Но при этом генерал готов перевоспитать дончан.

- Это будет очень нелегкая работа, но этим нужно заниматься. Какой процент этих детей полюбит Украину - будет зависеть от вклада каждого в том, чтобы перевернуть их сознание, - сказал генерал.

Но почему-то с самой Украины массово бегут ее патриоты с вроде бы "правильным" сознанием и все чаще находят себе пристанище и работу в "стране-агрессоре" - России. Бегут от призыва, безработицы, нищеты. Но их сознание украинских генералов, видимо, не заботит.

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