Богословская пообещала дать жителям Донбасса два месяца, чтобы уехать. «А потом начнется мясорубка»

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-04T17:18:10+03:00

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В Украине есть прекрасная поговорка «дурэнь думкою богатие», которая самопроизвольно всплывает в памяти, когда читаешь украинские новости. Перед президентскими выборами среди кандидатов пошла новая мода – рассказывать что именно они сделают с Донбассом, когда сюда придет Украина.

Вот, например, фантазии Инны Богословской, которая в интервью на одном из украинских каналов, рассказала, что после того, как миротворцы ООН зайдут на всю территорию Донбасса, Киев даст жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которые выступали против Украины, два месяца, чтобы покинуть свои дома и уехать «куда угодно». В противном же случае в городах ДНР и ЛНР начнется «мясорубка». Такое заявление сделала кандидат в президенты Украины Богословская. Хочется ответить Инне - зачем тебе "мясорубка" из людей? Ты же девочка!

По ее же словам, Украине не всякие миротворцы подойдут. Нужны только те, кто никак не связан с Рооссией:

«Нам надо ставить не только миротворцев, а качественных миротворцев. В составе миротворческих сил не может быть стран членов Ташкентского военного договора, то есть не может быть военных партнёров России. Ни при каких обстоятельствах. В первую очередь, мы должны их ставить на границе с Россией. Мы не контролируем 420 км собственной границы, и пока мы его не перекроем, ни про какой путь разрешения конфликта нельзя говорить», — сказала она.

Богословская отметила, что Киев, после захвата власти на территориях Республик, даст жителям 2 месяца на то, чтобы покинуть свои дома. «Перекрыли границу, это «голубые каски», это временная совместная администрация Украины с войсками стран, которые дают войска в состав «голубых касок», на 2 месяца мы должны объявить, что с Украины, с оккупированной территории могут уехать свободно те, кто не хочет жить в стране, чтобы там не было мясорубки», — сказала Богословская.

Тем же кто останется, придется пройти «чистку» через суды:

«Через 2 месяца люди уедут, в это же время начинаем работать над процедурой амнистии через суды всех тех, кто занимал любые должности во время оккупации. Люди должны пройти, чтобы их после этого каждый не трогал и не говорил: «ты предатель» или «ты враг», — подытожила кандидат в президенты.

О том, что ждет тех, кому суд не даст амнистии, Богословская умолчала.

Это не первое подобное заявление. Вот короткий хип-парад наказаний «своих граждан» (как регулярно заявляет Киев

- В сентябре украинская нацистка Ницой заявила, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик после «освобождения» украинской армией должны будут заново получать украинское гражданство.

- В августе экс-министр обороны Украины раскрыл план по зачистке Донбасса в рамках «Минска».

- В июле боевики батальона «Азов» (запрещенная организация в РФ) призвали отказаться от переговоров и начать военную зачистку Донбасса.

- 12 марта украинский депутат Сенченко подготовил законопроект «О прощении», согласно которому жители Донбасса и Крыма обязаны будут просить прощения у Украины. Сенченко даже составил текст «Обращения о прощении». Он также заявил, что согласно украинскому законопроекту «О прощении» около 95 тысяч жителей Донбасса и Крыма должны будут понести уголовную ответственность.

Уверена, это далеко не последнее придуманное «наказание» для жителей Донбасса. Но, как в старом еврейском анекдоте:

- Когда вас нет, они о вас такое говорят!

- Я вас умоляю, передайте им, что когда меня нет, они даже могут меня бить.

И таки да – политики могут соревноваться в придумывании наказаний, дурэнь думкою богатие. Вас тут не нет и не будет.