Дончанин Платон Неудачин пошел в школу, не дотянув до пяти

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-04T11:50:30+03:00

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Рекорд Донбасса среди первоклашек:

«КП» искала первоклашек-вундеркиндов еще к 1 сентября, а нашла только сейчас. Мальчик, правда, уже далеко ушел от первого класса. Хотя идти за парту должен был именно сейчас.

Платон Неудачин стал первоклассником в 4 года 9 месяцев. И это - абсолютный возрастной рекорд для Донбасса. Сегодня Платону 7 лет, и он учится уже в 4-м классе общеобразовательной школы № 7 города Донецка.

Такой уникальный талант – это, безусловно, дар Божий. Хотя нам кажется, что практически каждый ребенок при определенных обстоятельствах и в нужный момент сможет раскрыть свой потенциал и проявить свои способности. Так ли это? Встретившись с мамой Платона, Екатериной Неудачиной, я попыталась узнать секреты воспитания такого неординарного ребенка.

К семи годам мальчик сменил более пяти учителей, чтобы осваивать разные методики преподавания и повышать свой уровень знаний. Фото:архив семьи Неудачиных.

- Сотни мам, узнав о вашем ребенке, задаются вопросом - насколько легко Платону учиться наравне с детьми постарше? Более того – он лучший в классе! В кого он такой талантливый? – интересуюсь у Кати.

- У папы с самого детства была непреодолимая тяга к новым знаниям и желание сделать что-то великое в жизни. Это, видимо, передалось и сыну. Начнем с того, что Платон очень рано начал нас удивлять, было очевидно, что ребенок способный, поэтому мы и решили отдать его в центр раннего развития. Как известно, у детей до трех лет активно формируется интеллект, и мы не хотели упустить этот важный период. Платону, кстати, на тот момент не было еще и двух лет. В центре раннего развития были все направления – английский язык, логика, танцевальные и спортивные кружки и, конечно, математика.

Именно там и проявились явные способности мальчика к точным наукам. Сегодня он легко решает арифметические задачи с пятизначными числами, изучает свойства геометрических фигур, информатику, ему под силу и логические задачи, он с нетерпением ждет старших классов, ведь там откроются тайны и других наук - химии и физики. И главное – он все делает абсолютно самостоятельно! Маме не нужно проверять домашние задания, ей можно позавидовать! Платон очень ответственно подходит к процессу обучения, это его зона ответственности, его работа. Можно сказать, родителям Платона повезло. Хотя ребенок – это зеркало, которое отражает реальную ситуацию в семье.

Платон Неудачин стал первоклассником в 4 года 9 месяцев. Фото:архив семьи Неудачиных.

Очевидно, что именно мама и папа сформировали настрой ребенка на получение знаний и достижение успеха. Результат: ребенок с удовольствием учится и растет гармонично развитой личностью.

Если честно, я была уверена, что Катя всецело поглощена его воспитанием. Знаете, есть такие мамы, которые гордятся достижениями собственных детей, всегда при этом подчеркивая свою причастность к их успехам. Эти мамы всегда употребляют местоимение «мы», даже если говорят о себе, и отождествляют себя с ребенком. «Мы решили», «нас похвалили», «мы лучшие в классе» - наверняка вы сталкивались с подобными формулировками. Но в случае с Екатериной Неудачиной я ошиблась.

- Я считаю неправильным ставить ребенка на первое место, делать его главным в семье и жить исключительно его интересами, - говорит Катя. - И мама, и папа должны развиваться и заниматься своей реализацией в жизни. Только у счастливых, успешных родителей вырастет счастливый и успешный ребенок – это аксиома. Мы должны помочь ему максимально проявить себя, ведь я уверена, что каждый ребенок от природы талантлив. Просто зачастую родителям не хватает времени, терпения, средств, в конце концов, чтобы поддержать своих детей. Многие думают, что образование, хорошие знания – это всегда очень дорого, поэтому, мол, им это не по карману. Но даже сейчас в Донецке много бесплатных секций и кружков при центрах детского и юношеского творчества. Нужно просто искать возможности для реализации талантов собственных детей. И еще: важно, чтобы мамы и папы понимали - их ребенок вовсе не обязан быть лучшим во всем. Ребенок вообще никому ничего не должен! Тем более он не должен воплощать наши нереализованные мечты в свою жизнь. Свое дитя просто нужно любить и всегда быть на его стороне. Для нас не важно, чем Платон будет заниматься в жизни. Важно одно – это должен быть его выбор.

С Екатериной мы общались накануне Дня учителя и, конечно, говорили об учителях Платона. А у него их было немало, ведь он успел многое - изучал китайский и английский языки, занимался плаванием, карате - всего не перечислишь! К семи годам мальчик сменил более пяти учителей, чтобы осваивать разные методики преподавания и повышать свой уровень знаний. К тому же парень он весьма коммуникабельный. О своей роли в воспитании сына Катя говорит очень скромно. На мой взгляд, слишком скромно. Родители - первые и самые важные учителя в жизни, и в этом плане Платону, конечно, очень повезло.

По большому счету учитель – это человек, благодаря которому мы стали тем, кем стали. Поэтому – пожалуйста, не забудьте поздравить в это воскресенье своих учителей, сделайте это искренне и от души. С Днем учителя!