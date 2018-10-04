2018-10-03T23:22:07+03:00
Политика

Так называемый губернатор Донецкой области Александр Куць не собирается создавать облсовет

Такую позицию он высказал в ходе пресс-конференции
Никита МАКАРЕНКОВ
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Александр Куць. Фото: vchasnoua.comАлександр Куць. Фото: vchasnoua.com
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Глава «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Александр Куць, которого в июне этого года назначил Порошенко, не собирается создавать облсовет. По его мнению, этого не стоит делать до тех пор, пока Республики Донбасса не вернутся в состав Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции.

- Это моя личная позиция. Облсовет нужен, но для этого необходимо проводить выборы. А они возможны только после наведения порядка в регионе, освобождения «оккупированных» территорий и завершения боевых действий, - сказал так называемый губернатор.

Последний раз облсовет пытались собрать ещё в 2015 году. Он должен был состояться в Мариупольском драмтеатре. Тогда это инициировал губернатор Сергей Тарута. Но собрать облсовет так и не удалось. На заседание пришел всего 21 депутат - кворума не хватило, поэтому сессию перенесли на неопределенный срок.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 22 июня этого года назначил нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця. В 2015-2017 годах Александр Куць возглавлял Главное управление службы безопасности Украины в Донецкой области. Именно его подозревают в терактах, когда погибли командиры Гиви и Моторола.

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