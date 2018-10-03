В ЛНР закончили съемки первого художественного фильма о войне в Донбассе «Ополченочка»

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-03T16:39:59+03:00

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Сегодня, 3 октября, создатели первого в ЛНР полнометражного художественного фильма «Ополченочка» кинокомпания «Лугафильм» закончили съёмки и презентовали трейлер картины. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодёжи ЛНР.

Продюсер и автора идеи картины Роман Разум представил трейлер нового фильма.

"Сегодня, 3 октября, мы презентуем тизер, то есть некий такой фрагмент – клип, - отметил продюсер кинокартины Роман Разум. - В него вошли некоторые острые моменты фильма".

Он пояснил, что тизер, не раскрывая сюжетной линии, знакомит зрителя с темой картины и ее главными героями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/671536" frameborder="0"></iframe> Трейлер фильма "Ополченочка".! другой источник

"То есть это где-то 10% моментов от того, что было снято, а снято было 68 рабочих смен. Это огромный процесс. Я вам скажу, что такие проекты в Москве или больших городах снимают годами", - сказал продюсер.

Разум отметил, что, несмотря на ограниченные возможности, съемочной команде "Ополченочки" удалось снять фильм менее чем за полгода.

"Мы работали очень плотно, нам позволяла удобная инфраструктура региона: близко, удобно, и все нам помогают, поэтому получилось так быстро, видимо, с Божьей помощью", - считает он.

При этом, как рассказал продюсер, во время съемок команда сталкивалась с разными трудностями, в частности, несколько раз ломалась видеоаппаратура.

"Я думаю, что фильм принесет большой успех, и с помощью фильма мы сможем донести самую важную идею о том, что Донбасс должен быть вместе с Россией", - уверен Разум.

Специально для съемок «Оплченочки» танковые подразделения Народной милиции ЛНР провели реконструкцию боя на Светлодарской дуге.

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Роман рассказал, что премьерный показ приурочит к пятилетию создания Луганской и Донецкой Народных Республик.