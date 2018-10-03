В ЛНР закончили съемки первого художественного фильма о войне в Донбассе «Ополченочка»
Сегодня, 3 октября, создатели первого в ЛНР полнометражного художественного фильма «Ополченочка» кинокомпания «Лугафильм» закончили съёмки и презентовали трейлер картины. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодёжи ЛНР.
Продюсер и автора идеи картины Роман Разум представил трейлер нового фильма.
"Сегодня, 3 октября, мы презентуем тизер, то есть некий такой фрагмент – клип, - отметил продюсер кинокартины Роман Разум. - В него вошли некоторые острые моменты фильма".
Он пояснил, что тизер, не раскрывая сюжетной линии, знакомит зрителя с темой картины и ее главными героями.
Трейлер фильма "Ополченочка".! другой источник
"То есть это где-то 10% моментов от того, что было снято, а снято было 68 рабочих смен. Это огромный процесс. Я вам скажу, что такие проекты в Москве или больших городах снимают годами", - сказал продюсер.
Разум отметил, что, несмотря на ограниченные возможности, съемочной команде "Ополченочки" удалось снять фильм менее чем за полгода.
"Мы работали очень плотно, нам позволяла удобная инфраструктура региона: близко, удобно, и все нам помогают, поэтому получилось так быстро, видимо, с Божьей помощью", - считает он.
При этом, как рассказал продюсер, во время съемок команда сталкивалась с разными трудностями, в частности, несколько раз ломалась видеоаппаратура.
"Я думаю, что фильм принесет большой успех, и с помощью фильма мы сможем донести самую важную идею о том, что Донбасс должен быть вместе с Россией", - уверен Разум.
Специально для съемок «Оплченочки» танковые подразделения Народной милиции ЛНР провели реконструкцию боя на Светлодарской дуге.
.
Роман рассказал, что премьерный показ приурочит к пятилетию создания Луганской и Донецкой Народных Республик.