Леонид Кучма отказался представлять Украину в Минских переговорах. Кто его заменит?

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-03T12:10:56+03:00

Изменить размер текста: A A

80-летний Леонид Кучма больше не будет представлять Украину в переговорном процессе в Минске. Последний раз он принял участие в заседании Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 2 октября.

Эту информацию подтвердил спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.

– Президент Кучма в последний раз участвовал в нашем заседании в качестве руководителя Украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, – сообщил Сайдик. - Работать с ним для всех нас было большой честью и огромным удовольствием.

Сам Кучма ранее говорил о намерении уйти. Основными причинами стали возраст и здоровье.

– Когда-то надо мне остановиться. Когда я достигну критического возраста, я должен буду принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык, - говорил украинский политик. - Там слишком трудные разговоры. Тем более, когда ты знаешь, что результата нет - принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется.

Кто заменит Кучму в переговорном процессе – пока не известно. Одна из возможных кандидатур – советник Петра Порошенко Руслан Демченко.

- Кто-то должен быть руководителем украинской делегации. С ним всегда был Руслан Демченко, - предположил Мартин Сайдик.

Во времена правления Кучмы и Ющенко Руслан Демченко работал в администрации президента Украины. С 2010 по 2014 года занимал должность заместителя министра иностранных дел нэзалэжной. А с 2014 Демченко назначили советником президента Порошенко. Тогда он и стал курировать украинско-российские отношения.

Представители Луганской Народной Республики на переговорах в Минске уже прокомментировали смену украинского представителя. По их мнению, это не принесёт улучшений в переговорный процесс.

Следующая встреча в Минске запланирована на 16 октября.