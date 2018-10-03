2018-10-03T10:48:22+03:00
Политика

Пролез в базу СБУ и получил… год условно

Мошенники три года «клепали» пропуска на пересечение линии разграничения
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Мошенники три года «клепали» пропуска на пересечение линии разграничения. ФОТО: zik.uaМошенники три года «клепали» пропуска на пересечение линии разграничения. ФОТО: zik.ua
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Уроженец Тореза три года пользовался секретными идентификаторами, ключами, логинами и паролями реестра разрешений для переселенцев в районе проведения АТО и оформлял для украинцев, иностранцев и даже тем, кто не имеет гражданства разрешения на пересечение линии разграничения из Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает InternetUA со ссылкой на приговор Краматорского городского суда Донецкой области.

Этот гений из Тореза вместе со своим знакомым в августе 2015 года купили программное обеспечение, которое предоставляет доступ к Электронному реестру СБУ. Завладел идентификаторами, ключами, логинами и паролями, которые позволяют работать с реестром и вносить изменения в базу, мошенники организовали схему оформления разрешений на пересечение линии разграничения.

Парни разместили в Интернете объявление о беспрепятственном срочном оформлении пропусков (разрешений).

Стоила услуга от 200 до 500 гривен. Нужно было перевести сумму на карточку и через мессенджеры копии собственных паспортов и другие идентификационные документы Можно было даже сообщить данные по телефону.

Потом ребята вносили сведения в Электронный реестр и клиенты получали пропуска.

Работа шла три года, пока в марте 2018 года «пропускных гениев» не накрыли. Но взяли только этого "уроженца Тореза". Он, собственно, в этой схеме был главным.

Понятно, в содеянном раскаялся.

Прокурор на суде просил три года. Но в результате организатор получил год условно, правда, ему год нельзя работать с электронными реестрами в зоне ООС.

В приговоре суда сказано, что еще во время следствия он пошел с правоохранителями на сделку.

Сколько всего человек таким образом оформили себе разрешения, в приговоре не упоминается.

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