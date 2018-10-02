Как выглядит план миротворческой операции на Донбассе, который Украина предложила ООН

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-02T16:39:17+03:00

Сообщается, что за него будет предложено проголосовать в ООН

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Украина надеется на то, что ей удастся вернуть Донбасс, который ВСУ ежедневно подвергают обстрелам. Украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» предложило ООН модель миротворческой операции на Донбассе. Другими словами, просто поделились с международниками своими мечтами.

Модель была обнародована на странице ведомства нэзалэжной в социальной сети Twitter.

- В Украине уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН. Инициатива Украины должна быть одобренной большинством стран, - говорится в сообщении министерства.

Там же добавили, что если все союзники Украины поддержат предложенную модель, то у России и Республик не будет выхода согласиться с ней. То есть, спрашивать население Донбасса: а нужно ли вам это? – никто не даже не собирается. Потому что ответ получат однозначный: нет.

Модель миротворческой операции на Донбассе, который Украина предложила ООН. Фото: Twitter

Как выглядит предложенная Украиной модель? Она разбита на три направления: военное, полицейское и гражданское:

- «Военный компонент» предусматривает непосредственное привлечение миротворцев ООН, которые должны будут развести силы, разоружить стороны и разминировать территории Донбасса.

- «Полицейский компонент» должен отвечать за поддержание правопорядка, подготовку кадров и «восстановление доверия к полиции на оккупированной территории». Также в этом пункте предусматривается и коммуникация с населением.

- «Гражданский компонент» - здесь уже привычная для нэзалэжной украинизация - работа с населением, восстановление системы украинского образования, культуры и здравоохранения, проведение выборов...

Так или иначе, пока Украина предлагает абсурдные планы своей мечты, которые народ Донбасса никогда не позволит воплотить в жизнь, Республики продолжают готовиться к предстоящим выборам и борются за наступление мирной жизни. Да и сама нэзалэжна планы эти готовит лишь на публику, а в это время выпускает всё больше снарядов по Донецку и Луганску.