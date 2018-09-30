2018-09-30T10:50:24+03:00
Звезды

Лучше умереть здесь, чем скитаться по чужим углам! ТЮЗ подарил зрителю очередную премьеру

Драма в двух действиях «Вечно живые» на пьесу Виктора Розова не про войну. Она про то, как война людей ломает
Цесанна АНТОНЕНКО
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ТЮЗ подарил зрителю новую постановку. «Вечно живые» – это не о войне. ФОТО: «Театральная площадка»ТЮЗ подарил зрителю новую постановку. «Вечно живые» – это не о войне. ФОТО: «Театральная площадка»
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Вчера, 29 сентября, театр юного зрителя представил новую постановку, которая не могла не состояться. В театре нам признались – браться за Розова было немного страшно и очень ответственно, но не взяться за него не смогли. «Вечно живые» – это не о войне, не о подвигах, не об орденах. Это о людях в тылу. Это о боли и уродстве войны, когда даже самые стойки ломаются, а самые чистые – пачкаются. Это о том, о чём обычно не говорят.

— О войне я бы поставить не смог. Я не воевал. Зато очень хорошо понимаю, что чувствуют люди здесь – в тылу, каково им, поэтому постановка не о войне, — поделился с журналистами режиссёр-постановщик Максим Жданович.

В постановке отражена человеческая боль и сила. Много философии и немного любви. ФОТО: «Театральная площадка»

В постановке отражена человеческая боль и сила. Много философии и немного любви. ФОТО: «Театральная площадка»

В общей сложности на подготовку к премьере ушло порядка трёх месяцев, но как будто несколько лет. В постановке отражена человеческая боль и сила, метания и ступор, когда ты живёшь, дышишь, что-то делаешь, с кем-то разговариваешь, но зачем всё это – не понимаешь.

— Война здесь служит каким-то катализатором, когда всё человеческое обостряется. Какие-то людские угнетения или алчности – здесь всё подчёркнуто и выделено. Знаете, Розов очень похож на Чехова, потому что нет ни одного проходящего персонажа, все важны. Эта постановка о людях, которые поставлены в одну ситуацию и по-разному на неё реагируют, — рассказал Максим Жданович.

В постановке действительно не было проходящих ролей, не было лишних персонажей, не было лишних деталей. Всё на своём месте. Всё обострено до предела и до предела напряжено. Зал полон и многие не могут сдержать слёз. Не потому, что трагедия, хотя и она имеет здесь место, а просто потому, что все мы знаем, чувствуем, как они. Мы сами живём, порой, как будто по инерции, как будто проживаем один день, как будто не за чем, но живём. Кто-то ломается, кто-то сдаётся, а кто-то продолжает упорно карабкаться вперёд и радоваться чему-то простому.

Атмосфера и целостность постановки не отпускают до самого финала и даже после него, заставляют думать и думать, вспоминать, прокручивать. В конце концов, все мы когда-то оказались в условиях войны, которая длится уже пятый год, все мы справляемся с этим, как только можем, и принимаем решения, схожие с решениями героев постановки.

Премьера прошла с успехом и теперь постановка войдёт в постоянный репертуар ТЮЗа. ФОТО: «Театральная площадка»

Премьера прошла с успехом и теперь постановка войдёт в постоянный репертуар ТЮЗа. ФОТО: «Театральная площадка»

Наверное, самая лучшая характеристика этой постановки скрыта в словах бабушки, которая видит приближение войны, провожает внука на фронт и знает, что до Москвы долетят: «Лучше умереть здесь, чем скитаться по чужим углам».

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