2018-09-29T13:49:00+03:00
Политика

На съезде коммунистов в Донецке прогремел взрыв. Четверо пострадавших доставлены в больницу

Взрывное устройство было заложено под сидениями в холле, где проходил съезд коммунистической партии ДНР.
Ольга ГОРДО
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В Донецке прогремел взрыв. Фото: facebook.comВ Донецке прогремел взрыв. Фото: facebook.com
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Очередной взрыв прогремел недавно в Донецке. Как сообщает «Русская Весна», неизвестное взрывное устройство сработало на съезде Коммунистической партии ДНР.

Как говорят очевидцы, взрывное устройство было заложено под сиденьями в холле офиса Компартии на улице Хлебодарной и сработало в тот момент, когда совет секретарей партии выходил из помещения по окончании съезда.

По поступающим сведениям, пострадавших четверо. Среди них кандидат на пост главы ДНР Хакмиязов. Тяжелее всего, как говорят свидетели, ранена ответственный секретарь Ирина Якина.

Место взрыва в Донецке.

Место взрыва в Донецке.

Как сообщает телеграм канал По информации источников WG террористами было заложено безоболочное СВУ

Фото внутри здания, где произошел взрыв.

Фото внутри здания, где произошел взрыв.

На месте взрыва работают следователи.

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