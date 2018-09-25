В ЛНР зачастили аисты - четыре двойни за неделю!

СЕГОДНЯ 15:29 2018-09-25T15:39:55+03:00

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По статистике, двойня – явление относительно редкое – одна на сто родов. А тут сразу четыре! Четыре двойни появились на свет в столице Республики на прошедшей неделе. И это при том, что за всю прошлую неделю в ЛНР всего родился 81 новорожденный. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Луганский центр здоровья.

"За период с 17 по 23 сентября в Луганске родились четыре двойни. Это девочка и мальчик с весом 1 кг 850 г и 1 кг 860 г, девочки с весом 2 кг 480 г и 2 кг 240 г, мальчики с весом 1 кг 470 г и 1 кг 370 г и два мальчика с весом 2 кг 480 г и 2 кг 820 г", – говорится в сообщении.

В центре здоровья уточнили, что всего за неделю в столице Республики появился на свет 81 новорожденный – 48 мальчиков и 33 девочки.

"Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 300 г, минимальный вес – 990 г", – отметили в учреждении.

Напомним, что ЛНР так же лидирует и по количеству тройняшек. Первая тройня в Республике родилась в феврале 2016-го, последняя – недавно, в начале августа этого года. .