Во взрыве на остановке в районе Текстильщика Донецка виновна семейная разборка

СЕГОДНЯ 19:17 2018-09-21T19:48:30+03:00

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21 сентября около четырех часов вечера в микрорайоне Текстильщик Донецка на остановке общественного транспорта «Шахта №19» прогремел взрыв.

На месте происшествия «Комсомолка» увидела не маленькие разрушения магазина. Территория вокруг остановочного павильона обнесена красно-белой лентой и оцеплено военнослужащими. Здесь же работает и следственная группа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/669931" frameborder="0"></iframe> Взрыв в хлебном магазине в Донецке.

Сдетонировала не граната

Сразу можно отмести версию про гранату, которая моментально заполонила соцсети. Специалист взрывотехник, работающий здесь, рассказал, что по характеру взрыва здесь сработало, что-то большее.

- Это была не граната. Если бы это была Ф-1, то все было бы в дырочку, а РГД не дала бы такого эффекта, - говорит мужчина. - Потому что само здание раздуло от взрыва. Очень похоже на взрывной пакет тратила, который используется в шахтах.

На месте работает следственная группа. Фото: Соцсети

Очевидцем происшествия стал торговый представитель, который развозил товары по торговым точкам.

- Я зашел во все павильоны на остановке, в первую очередь - к мужчине продавцу в хлебном, который взорвался, - рассказывает мужчина. - Поздоровался за руку, знаю его давно, нормальный мужик.

Вышел за десять секунд до происшествия

После обхода поставщик немного спустился вниз по улицу, и в это время погремел оглушительный взрыв.

- От взрыва я упал, - делится он. - Потом побежал в эпицентр происшествия, так как посчитал, что взорвался баллон, а потом подумал что авария, там часто автомобили сталкиваются и вылетают на остановку.

Периметр обнесен красно-белой лентойФото: Ольга ЖУКОВА

Торговый представитель увидел на земле пострадавших – мужчину и женщину.

- Набрал скорую, и был на линии до ее приезда, - вспоминает мужчина. – За это время военные все оцепили. Это была именно взрывчатка, порохом воняло, и никакого огня.

Подозреваемым оказался владелец магазина

После этого приехали медики, спасатели и полицейские.

- Помню как женщина ругалась на мужчину-продавца – дословно: «этот козел показывал мне и говорил, боишься?..

Здание магазина раздуло от взрываФото: Ольга ЖУКОВА

Разбросанный от взрыва мусор собирает бывший муж пострадавшей женщины. Он подтвердил версию, что виной ЧП – семейная разборка.

- Арестовали владельца этого магазина - Рената, он же и муж моей дочери, - сообщил он.

- Если он владелец этого магазина, разве он мог его подорвать?

- Он? Мог! - говорит тесть подозреваемого.

Пострадавшая от взрыва женщина была доставлена в ожоговое отделение ОЦКБ. У женщины осколочное ранение, рваные раны и ожоги. Ее состояние оценивается как стабильно среднее, жизни ничего не угрожает.