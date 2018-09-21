Во взрыве на остановке в районе Текстильщика Донецка виновна семейная разборка
21 сентября около четырех часов вечера в микрорайоне Текстильщик Донецка на остановке общественного транспорта «Шахта №19» прогремел взрыв.
На месте происшествия «Комсомолка» увидела не маленькие разрушения магазина. Территория вокруг остановочного павильона обнесена красно-белой лентой и оцеплено военнослужащими. Здесь же работает и следственная группа.
Взрыв в хлебном магазине в Донецке.
Сдетонировала не граната
Сразу можно отмести версию про гранату, которая моментально заполонила соцсети. Специалист взрывотехник, работающий здесь, рассказал, что по характеру взрыва здесь сработало, что-то большее.
- Это была не граната. Если бы это была Ф-1, то все было бы в дырочку, а РГД не дала бы такого эффекта, - говорит мужчина. - Потому что само здание раздуло от взрыва. Очень похоже на взрывной пакет тратила, который используется в шахтах.
На месте работает следственная группа. Фото: Соцсети
Очевидцем происшествия стал торговый представитель, который развозил товары по торговым точкам.
- Я зашел во все павильоны на остановке, в первую очередь - к мужчине продавцу в хлебном, который взорвался, - рассказывает мужчина. - Поздоровался за руку, знаю его давно, нормальный мужик.
Вышел за десять секунд до происшествия
После обхода поставщик немного спустился вниз по улицу, и в это время погремел оглушительный взрыв.
- От взрыва я упал, - делится он. - Потом побежал в эпицентр происшествия, так как посчитал, что взорвался баллон, а потом подумал что авария, там часто автомобили сталкиваются и вылетают на остановку.
Периметр обнесен красно-белой лентойФото: Ольга ЖУКОВА
Торговый представитель увидел на земле пострадавших – мужчину и женщину.
- Набрал скорую, и был на линии до ее приезда, - вспоминает мужчина. – За это время военные все оцепили. Это была именно взрывчатка, порохом воняло, и никакого огня.
Подозреваемым оказался владелец магазина
После этого приехали медики, спасатели и полицейские.
- Помню как женщина ругалась на мужчину-продавца – дословно: «этот козел показывал мне и говорил, боишься?..
Здание магазина раздуло от взрываФото: Ольга ЖУКОВА
Разбросанный от взрыва мусор собирает бывший муж пострадавшей женщины. Он подтвердил версию, что виной ЧП – семейная разборка.
- Арестовали владельца этого магазина - Рената, он же и муж моей дочери, - сообщил он.
- Если он владелец этого магазина, разве он мог его подорвать?
- Он? Мог! - говорит тесть подозреваемого.
Пострадавшая от взрыва женщина была доставлена в ожоговое отделение ОЦКБ. У женщины осколочное ранение, рваные раны и ожоги. Ее состояние оценивается как стабильно среднее, жизни ничего не угрожает.