Очевидец взрыва на Текстильщике – «Комсомолке»: Это точно была взрывчатка – чувствовался запах пороха
21 сентября около четырех часов вечера в микрорайоне Текстильщик Донецка на остановке общественного транспорта прогремел взрыв. По характеру разрыва - взрывчатка сдетонировала в магазине.
«Комсомолка» нашла очевидца происшествия. Мужчина оказался торговым представителем, который развозил товары по торговым точкам.
- Я зашел во все павильоны на остановке, в первую очередь - к мужчине продавцу в хлебном, который взорвался, - рассказывает очевидец. - Поздоровался за рук,у знаю его давно, нормальный мужик.
После обхода мужчина немного спустился вниз по улицу, и погремел оглушительный взрыв.
- От взрыва я упал, - делится он. - Потом побежал в эпицентр происшествия, так как посчитал что взорвался баллон, а потом подумал что авария, там часто автомобили сталкиваются и вылетают на остановку.
Торговый представитель увидел на земле пострадавших – мужчину и женщину.
- Набрал скорую и был на линии до ее приезда, - вспоминает мужчина. – За это время военные все оцепили.
После этого приехали медики, спасатели и полицейские.
- Помню как женщина ругалась на мужчину-продавца – дословно: «этот козел показывал мне и говорил, боишься?.. ).