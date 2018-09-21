Очевидец взрыва на Текстильщике – «Комсомолке»: Это точно была взрывчатка – чувствовался запах пороха

СЕГОДНЯ 18:41 2018-09-21T18:47:58+03:00

Сегодня в половине четвертого вечера на остановке, что на пересечении улиц Петровского и Пинтера – раздался взрыв

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21 сентября около четырех часов вечера в микрорайоне Текстильщик Донецка на остановке общественного транспорта прогремел взрыв. По характеру разрыва - взрывчатка сдетонировала в магазине.

«Комсомолка» нашла очевидца происшествия. Мужчина оказался торговым представителем, который развозил товары по торговым точкам.

- Я зашел во все павильоны на остановке, в первую очередь - к мужчине продавцу в хлебном, который взорвался, - рассказывает очевидец. - Поздоровался за рук,у знаю его давно, нормальный мужик.

После обхода мужчина немного спустился вниз по улицу, и погремел оглушительный взрыв.

- От взрыва я упал, - делится он. - Потом побежал в эпицентр происшествия, так как посчитал что взорвался баллон, а потом подумал что авария, там часто автомобили сталкиваются и вылетают на остановку.

Торговый представитель увидел на земле пострадавших – мужчину и женщину.

- Набрал скорую и был на линии до ее приезда, - вспоминает мужчина. – За это время военные все оцепили.

После этого приехали медики, спасатели и полицейские.

- Помню как женщина ругалась на мужчину-продавца – дословно: «этот козел показывал мне и говорил, боишься?.. ).