Певица Бьянка в Донецке: Я готова выступать перед донецкой публикой хоть каждый день
В честь праздника перед тысячами дончан на площади Ленина выступили знаменитые российские исполнители – Александр Буйнов, Татьяна Липницкая (Бьянка), Ольга Кормухина и группа «Город 312».
Со сцены прозвучали песни Александра Буйнова, которые знают все - от мала до велика.Фото: Татьяна Каралёва
Концерт открыла своим выступлением певица Бьянка. Каждая песня исполнительницы взрывала овациями площадь Ленина. Она уже неоднократно бывала в Республике и всегда рада встрече с донецкими зрителями.
- Я много раз была в Донецке. Все очень искренние, хорошая энергия идет от людей. Жители Донбасса очень веселые. Я готова выступать перед донецкой публикой хоть каждый день. Мне очень приятно петь для вас, - поделилась Бьянка после своего выступления.
Ольга Кормухина исполнила знаменитый кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка».Фото: Татьяна Каралёва
Также для жителей и гостей Донецка свои хиты подарил Александр Буйнов. Со сцены прозвучали его песни, которые знают все - от мала до велика.
Зрители снимали потрясающий концерт на память.Фото: Татьяна Каралёва
Зрителей порадовала своим выступлением и рок-исполнительница Ольга Кормухина. Певица исполнила знаменитый кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка» и совместно с лидером группы «Парк Горького» Александром Беловым спела песню «Moscow Calling».
- Я очень рада, что могу хоть как-то поддержать героический город Донецк, - сказала Ольга Кормухина.
Завершился концерт выступлением группы «Город 312».Фото: Татьяна Каралёва
Завершился концерт выступлением группы «Город 312». Каждая песня коллектива тонула в бурных зрительских аплодисментах!
- Когда я смотрю на вас, то понимаю, что вы, как никто другой, хотите мира. Этот праздник действительно нужен и нам и вам! Мы должны верить в самое лучшее! Все будет хорошо! – обратилась к присутствующим солистка группы «Город 312» Ая.
В честь праздника перед тысячами дончан на площади Ленина выступили знаменитые российские исполнители.Фото: Татьяна Каралёва