2018-09-21T18:05:49+03:00
Политика

Певица Бьянка в Донецке: Я готова выступать перед донецкой публикой хоть каждый день

20 сентября в столице Донецкой Народной Республики прошел концерт по случаю Международного дня мира
Татьяна Каралёва
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Каждая песня Бьянки взрывала овациями площадь Ленина.Каждая песня Бьянки взрывала овациями площадь Ленина.Фото: Татьяна Каралёва
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В честь праздника перед тысячами дончан на площади Ленина выступили знаменитые российские исполнители – Александр Буйнов, Татьяна Липницкая (Бьянка), Ольга Кормухина и группа «Город 312».

Со сцены прозвучали песни Александра Буйнова, которые знают все - от мала до велика. Фото: Татьяна Каралёва

Со сцены прозвучали песни Александра Буйнова, которые знают все - от мала до велика.Фото: Татьяна Каралёва

Концерт открыла своим выступлением певица Бьянка. Каждая песня исполнительницы взрывала овациями площадь Ленина. Она уже неоднократно бывала в Республике и всегда рада встрече с донецкими зрителями.

- Я много раз была в Донецке. Все очень искренние, хорошая энергия идет от людей. Жители Донбасса очень веселые. Я готова выступать перед донецкой публикой хоть каждый день. Мне очень приятно петь для вас, - поделилась Бьянка после своего выступления.

Ольга Кормухина исполнила знаменитый кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка». Фото: Татьяна Каралёва

Ольга Кормухина исполнила знаменитый кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка».Фото: Татьяна Каралёва

Также для жителей и гостей Донецка свои хиты подарил Александр Буйнов. Со сцены прозвучали его песни, которые знают все - от мала до велика.

Зрители снимали потрясающий концерт на память. Фото: Татьяна Каралёва

Зрители снимали потрясающий концерт на память.Фото: Татьяна Каралёва

Зрителей порадовала своим выступлением и рок-исполнительница Ольга Кормухина. Певица исполнила знаменитый кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка» и совместно с лидером группы «Парк Горького» Александром Беловым спела песню «Moscow Calling».

- Я очень рада, что могу хоть как-то поддержать героический город Донецк, - сказала Ольга Кормухина.

Завершился концерт выступлением группы «Город 312». Фото: Татьяна Каралёва

Завершился концерт выступлением группы «Город 312».Фото: Татьяна Каралёва

Завершился концерт выступлением группы «Город 312». Каждая песня коллектива тонула в бурных зрительских аплодисментах!

- Когда я смотрю на вас, то понимаю, что вы, как никто другой, хотите мира. Этот праздник действительно нужен и нам и вам! Мы должны верить в самое лучшее! Все будет хорошо! – обратилась к присутствующим солистка группы «Город 312» Ая.

В честь праздника перед тысячами дончан на площади Ленина выступили знаменитые российские исполнители. Фото: Татьяна Каралёва

В честь праздника перед тысячами дончан на площади Ленина выступили знаменитые российские исполнители.Фото: Татьяна Каралёва

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