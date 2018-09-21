В Донецке в районе Текстильщик на остановке прогремел взрыв
Сегодня примерно в половине четвертого в микрорайоне Текстильщик прогремел взрыв. Как сообщают свидетели происшествия в соцсетях, что-то взорвалось в магазине на остановке общественного транспорта, что возле Шахты №19. По неофициальной версии в магазине взорвалось самодельное взрывное устройство.
Другая версия - мужчина средних лет бросил гранату в торговый павильон.
Взрыв в хлебном магазине в Донецке.
- Видел, как полицейские сажали в служебную машину закованного в наручники мужчину, - пишут в соцсетях очевидцы. – Вероятнее всего он и бросил взрывчатку, потому что просто так не арестовали бы.
По предварительным данным пострадавшими от взрыва стали два человека. Они с осколочными ранениями доставлены в больницу.
Как уточнили в администрации Кировского района, один из пострадавших задержан сотрудниками МВД по подозрению во взрыве. Состояние второй пострадавшей стабильно тяжелое
На месте работает полиция, военные и МЧС.
В Донецке прогремел взрыв. Фото: vk.com
В Донецке прогремел взрыв. Фото: vk.com