В ООН назвали число погибших людей на Донбассе

СЕГОДНЯ 11:26 2018-09-21T11:32:40+03:00

В докладе говорится о периоде с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018 года

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С начала война на Донбассе жертвами конфликта стали более трех тысяч мирных жителей. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара Организации объединенных наций по правам человека.

- С 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018 года среди гражданского населения погибло 2737 тысяч человек, среди которых 144 ребенка, 1571 тысяч мужчин, 966 женщин и 56 взрослых неизвестного пола, - говорится в докладе мониторинговой миссии.

Также в ООН в общее число погибших мирных жителей внесли и жертв авиакатастрофы над поселком Грабово, что в Торезе, малазийского «Боинга 777».

- Если учитывать погибших в авиакатастрофе рейса MH17 «Малазийских авиалиний», то общее число погибших мирных жителей возрастает до 3035 тысяч человек, - сказали в ООН.

Мониторинговая миссия Управления Верховного комиссариата по правам человека подсчитала и количество раненых жителей.

- По данным на август 2018 года количество раненых мирных жителей составляет от семи до девяти тысяч человек, - добавили в докладе.

КСТАТИ

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии Александр Хуг в своем отчете сообщил о жертвах в нынешнем году.

- С начала 2018 года жертвами конфликта в Донбассе стали более 160 человек, - говорится в документе. - За июль миссия зафиксировала 15 тысяч случаев нарушений режима прекращения огня.