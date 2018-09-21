«Работайте, братья!»: Российские писатели презентовали антологию патриотической песни в Донецке

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-21T08:46:21+03:00

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В «Русском центре» Донецкой республиканской универсальной библиотеки им. Н.К. Крупской состоялась презентация и поистине историческая встреча с авторами антологии современной патриотической и военной песни России «Работайте, братья!» . В основу названия книги была положена предсмертная фраза Героя России Магомеда Нурбагандова, ставшая крылатой: «Работайте, братья!».

В антологию вошли песни поэтов России и Донбасса.Фото: Татьяна Каралёва

Антология посвящена героям, погибшим в борьбе за честь Родины. Ее составитель - секретарь Союза писателей России, поэт и писатель, член союза писателей ДНР и ЛНР Сергей Соколкин. В книгу вошли тексты песен, написанных авторами после 1991 года. По словам составителя, антология уже вышла в двух изданиях. Первое - собрало более 1000 произведений, второе – более 1200. В книгу входят песни не только профессионалов, но и участников вооруженных конфликтов из России. Среди авторов, чьи тексты вошли в сборник - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава ведомства Сергей Лавров. Сама книга появилась на свет благодаря Фонду президентских грантов.

Донецкая публика с интересом приняла антологию.Фото: Татьяна Каралёва

В книге есть и авторы из Донбасса. Среди них Владимир Скобцов, Владислав Русанов, Анна Ревякина, Елена Заславская.

- Идея создания антологии возникла два года назад. Я не думал, что в нее войдет такое количество песен. Когда я обратился к талантливым людям, то многие откликнулись. Практически все – профессионалы и любители с радостью приняли участие в создании антологии. В нее вошли произведения не только авторов из России, но и из Донбасса. Среди них самое большое количество песен замечательного донецкого поэта Владимира Скобцова, - рассказал Сергей Соколкин.

Донецкий поэт, член Союза писателей ДНР Владимир Скобцов награжден орденом Дружбы Народов «Белые журавли России».Фото: Татьяна Каралёва

В ходе презентации сборника Творческим центром реализации культурных проектов (г. Москва) И.о. министра культуры Михаил Желтяков был награжден орденом Дружбы Народов «Белые журавли России». Такой же награды был удостоен донецкий поэт, член Союза писателей ДНР Владимир Скобцов. Сергей Соколкин лично поблагодарил автора за сотрудничество и вручил ему почетную награду.

- В антологию вошли двадцать моих песен. Все они входят в спектакль Юлии Чичериной «Русское поле» о войне на Донбассе. Именно эти произведения и были отобраны для сборника «Работайте, братья!». Все песни звучали на передовой и исполнялись пред нашими бойцами. Последняя песня Юлии Чичериной «Бог устал без хороших людей» также имеет мое авторство. Она тоже вошла с антологию. Я очень рад, что принял непосредственное участие в создании такого масштабного литературного проекта, - поделился с «Комсомолкой» Владимир Скобцов.

Сергей Соколкин лично поблагодарил автора за сотрудничество и вручил ему почетную награду.Фото: Татьяна Каралёва

После презентации антологии «Работайте, братья!» ее экземпляр был передан в фонд библиотеки им. Н.К. Крупской. Теперь он будет доступен для прочтения всем желающим.

В ближайших планах у Сергея Соколкина создание третьего издания антологии, которое объединит более 1500 работ.