2018-09-20T16:03:50+03:00
Политика

Миротворцы в Донбассе в обмен на особый статус

Порошенко озвучил условия реинтеграции Республик в состав Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Порошенко снова диктует свои условия. Фото: google.ruПорошенко снова диктует свои условия. Фото: google.ru
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Он сказал об этом во время выступления в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 20 сентября. Петр Порошенко добавил, что обязательно затронет эту тему на следующей неделе во время визита и выступления в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, сообщает сайт Украина.ру.

-Миссия обязательно должна быть развернута на всей территории Украины. Это позволит создать условия для выполнения части минских договоренностей, включая вывод российских войск с оккупированной украинской территории. Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает, — заявил Порошенко.

Идея ввода миротворцев ООН в Донбасс поддерживается и Москвой. Различия в позициях заключаются в сроках и местах развертывания миссии.

Напомним, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины и не раз заявлял, что против украинской армии воюют регулярные войска российской армии. РФ это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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