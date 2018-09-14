«На углу Дерибасовской» это таки в драмтеатре Донецка

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-14T20:50:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Что может быть лучше в конце трудовой недели, чем очутиться в веселом кабачке Одессы, где все друг друга хорошо знают, где плачут скрипки и поют красавицы? 14 сентября в театральной гостиной Донецкого музыкально-драматического театра таки случилась Одесса – состоялся пресс-показ новой программы «На углу Дерибасовской».

Под песни этой программы усидеть будет очень сложно.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Театральная гостиная стала на время Одесским кабачком

- Вас ждет Одесса, а мелодии знаменитых песен обязательно подарят хорошее настроение, заставят хотя бы ненадолго забыть проблемы и улыбнуться, - пообещала генеральный директор муздрамы Наталья Волкова. - В нашей Театральной гостиной идут четыре постановки "Любовница джаза", "Главные песни о старом", "Великолепная семерка и...", теперь к ним добавится "На углу Дерибасовской".

- В этом году мы идем по пути разнообразия и хотим воплотить давнюю мечту Марка Бровуна, чтобы люди, приходя в театр, могли не только посмотреть спектакль, но и пообщаться с любимыми актерами, задать им вопросы, увидеть их в новом свете, - поделилась планами режиссер-постановщик Анна Цыбань. - В новом сезоне мы будем устраивать театральные вечера, а потому ждем предложений от зрителей, с кем из актеров им хотелось бы встретиться.

Режиссер-постановщик Анна Цыбань пообещала всем зрителям хорошее настроение.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Все знают, что Донбасс наш всегда был национально разнообразен и я имею вам сказать, что такой Одессе, какую показали в донецкой муздраме, позавидует любой коренной одессит. В ней есть юмор, есть страсть, есть музыка и, конечно, любовь, все это, к тому же приправленное донецким темпераментом, не оставит вас равнодушными.

Актеры Александр Папирник (в роли папы Яши) и Елена Доценко (в роли мадам Рубинштейн)Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Счастье ненаглядной доченьки Цилечки, стремящейся замуж, пытаются устроить все: папа Яша, мама Софа, бабушка – мадам Рубинштейн. Каждый делает это, как может, делясь с чадом своим бесценным опытом. Надо, чтобы будущий зять был стоматологом, на крайний случай, терапевтом, чтобы был из приличной семьи, имел состояние, а также полезные и нужные знакомства. Исконный вопрос – что же я с этого буду иметь? Но Циля поступает с одесским своенравием и выбирает влюбившегося в нее музыканта.

Симпатичный атрибут одесской таверны.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Танцуют все!

Все действо происходит в Театральной гостиной, где между зрителем и актерами дистанция совершенно отсутствует и сразу забываешь, что ты зритель. Актеры поют буквально в проходе между столиками, а игра идет на уровне глаз и улыбки. Кроме этого, в программе с одесским колоритом участвует оркестр в стильных белых шарфах и не только в роли музыкантов, но и - актеров. Самым сложным для зрителя будет усидеть на одном месте под знаменитые «Ты одессит, Мишка», «А поезд чух», «Ах, Одесса!» и многие другие хиты, уже давно ставшие классикой. Звучали среди них и танго, и зажигательный вокализ, и страстный дуэт.

Оркестр драмтеатра здесь так же в роли актеров.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кстати, здесь зрителю как раз вовсе и не нужно сидеть, а можно вполне танцевать и петь вместе с актерами. Это даже приветствуется!

- Мы будем счастливы, если зрители разделят с нами эту радость и, например, пойдут танцевать танго, - говорит после постановки актер Александр Папирник, вдохновенно сыгравший папу Яшу. – Значит мы смогли его вдохновить! Я сам не раз бывал в Одессе, мой дядя оттуда, поэтому этот юмор, этот яркий сленг мне очень близки.

Кандидат на роль жениха найден!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мы даже не заметили, как начали все эти фразочки говорить между собой и вне репетиций. Самая популярная у нас – не делайте мне нервы! А еще - очень приятно петь эти песни! Всего в программе звучит 14 песен, в том числе на еврейском языке, - дополняет коллегу Яна Зубарева, сыгравшую страстную брюнетку - маму Софу. – Мне больше всего понравилось танго!

Актриса Наталья Качура в роли дочки Цили.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Поэтому не будем делать нервы, а просто встретимся на углу Дерибасовской, тем более, что для этого не нужно далеко ехать, всего лишь прийти в кассы драмтеатра Донецка. А премьера новой программы состоится уже завтра!

По секрету добавлю, что в муздраме специально к этой постановке создали новую фотозону, говорят, что те, кто хочет связать себя узами брака, должен непременно там запечатлеться. И помните, как говорят в Одессе, чем дольше ты откладываешь поиски невесты, тем более сомнительным будет прошлое твоей жены.