Новый законопроект на Украине: Не считаешь Россию - агрессором, получи штраф

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-14T10:10:16+03:00

Все, что не совпадает с мнением действующей власти на Украине, будет искореняться.

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За маленького украинца уже решила Верховная рада, кто хороший, кто плохой и предупредила, что если кто перепутает, будет строго наказан. На днях в украинской Раде зарегистрирован законопроект, ужесточающий наказания за популяризацию в телеэфирах неправильного мнения о событиях на Украине. Не признаешь оккупацию - штраф: в Украине будут наказывать за сочувствие ''русскому миру''.

В Украине это объяснили, что так объявлен "крестовый поход" российской пропаганде. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, ужесточающий наказания за популяризацию в телеэфирах месседжей росСМИ. Народные депутаты уверены - новые правила игры помогут защитить страну от фэйков и манипуляций.

Такая свобода. Фото: comitet.su

В проекте 9068 нардепы вносят изменения в ряд статей ныне действующего закона "О телевидении и радиовещании". Так, в телеорганизациях категорически запретят транслировать высказывания и терминологию, которые оправдывают или признают правомерной "оккупацию территории Украины", если данный эфир разжигает вражду или ненависть.

Так украинцам даже не дают шанса услышать не только иное мнение, но даже намек на него. Такая свобода слова от тех, кто громче всех о ней кричит, обвиняя "тоталитарный совок" в зашоренности и диктатуре.