«Дорогами Победы» в Макеевке 2018: Мы помним, мы гордимся, мы любим наш родной Донбасс

16 Сент. 22:38 2018-09-16T23:07:22+03:00

У Театра юного зрителя в Макеевке собралось больше 5 тысяч человек Фото: Алина Ефименко

В Макеевке на Театральной площади состоялся концерт в рамках культурно-патриотической акции «Дорогами Победы», и «Комсомолка» с удовольствием посетила это мероприятие

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Культурно-патриотическая акция «Дорогами Победы» возобновилась после вынужденного перерыва: 14 сентября состоялся концерт на Театральной площади в Макеевке. Первые мероприятия прошли 23 августа в Амвросиевке и 30 августа в Торезе. Гала-концерт в «Донбасс Опере» 7 сентября должен был стать заключительным этапом акции, но следующее мероприятие состоялось только 13 сентября в Горловке. Несмотря ни на что, мы всё равно почтим память всех, кто защищал наш родной Донбасс. И «Комсомолка» не могла не присоединиться к макеевчанам и гостям города.

Добираться до места мне нужно было на общественном транспорте. Маршрутка была просто до отказа забита людьми, и ухоженная женщина в нарядном белом брючном костюме, стоявшая рядом со мной, сказала своей подруге:

— Ну, видимо, все знакомые, друзья, родственники едут на концерт. Это ж не то, что в мирное время. Сейчас вот как: «О, концерт!» — и все быстро собрались и поехали.

И нельзя не согласиться с этими её словами. Уже за час до начала концерта на Театральной площади и в её окрестностях собралось много людей, оживлённо беседующих на разные темы. Приятная музыка привлекала всех прохожих. Всего же концерт у Театра юного зрителя посетили более 5 тысяч человек. Порадовало, что на мероприятие пришло много молодёжи, школьников. Были и пожилые люди. Дети с удовольствием танцевали под весёлые песни и внимательно слушали песни серьёзные.

На площади дежурили сотрудники правоохранительных органов и медики.

Перед началом концерта спикеры и ведущий сказали слова благодарности ветеранам, всем защитникам ДонбассаФото: Алина Ефименко

В 16:00 ведущий открыл концерт словами благодарности ветеранам, всем, кто защищал Донбасс 75 лет назад, и пожеланиями здоровья, долголетия и благополучия.

— Далёкой осенью 43-го года отгремели последние залпы жестоких сражений за каждую пядь Донбасской земли. Именно железная воля нашего народа, мужество и сила духа советских солдат и офицеров освободили от фашистского отродья наш край! — обратился к собравшимся и.о. главы администрации Макеевки, секретарь местного отделения общественного движения «Донецкая Республика» Валерий Ляховец. — Прошли десятилетия, но Великая Отечественная война навсегда останется священным подвигом нашего народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости, передавать эти ценности от поколения к поколению. Сегодня в Донбассе снова война. На вашем примере, уважаемые ветераны, мы учимся и учим молодое поколение защитников Донецкой Народной Республики беззаветной любви к Родине, мужеству и патриотизму. Пусть слава и сила нашего народа-победителя живёт в веках вечно!

Далее слово предоставили заместителю председателя городской организации ветеранов Ольге Воронцовой:

— Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех великих лет нашей истории. Пройти дорогами победы, по которым шли наши отцы и деды. Не жалея своих жизней, они шли, освобождая город за городом. 6 сентября 1943 года была освобождена наша Макеевка. Мы гордимся, мы помним. 47 памятников Великой Отечественной войны находятся на территории нашего города. И к ним никогда не зарастёт народная тропа.

Шоу-группа "Два с половиной кума", как всегда, зарядили публику мощной позитивной энергиейФото: Алина Ефименко

— Всё дальше в прошлое уходит этот день, но мы не вправе забывать этот подвиг, который дал нам право на жизнь и свободу. Мы будем возрождать любимый край своим талантом и трудом, и всегда будем благодарны тем, кто защищает наш шахтёрский край, — подчеркнула член первичной общественной организации УДО «Школа искусств № 2 им. А.Ханжонкова г. Макеевки» местного отделения ОД «ДР» Советского района Макеевки Оксана Ребрикова.

— День освобождения Донбасса — это действительно праздник, который занимает особое место в истории нашего народа, — отметил руководитель Макеевского городского отделения ОО «Молодая Республика» Константин Комленок. — Сегодня мы отдаём дань мужеству и стойкости наших ветеранов, трудовой доблести тех, кто вынес тяжёлые годы оккупации, поднимал из руин города и сёла Донбасса. В те далёкие годы наши защитники в ожесточённых боях сражались за каждый дом и улицу, за женщин и детей, за стариков. На их примере мы учимся патриотизму и чести. Мы не вправе сегодня забывать то грозное время, мы должны сохранить память, не допустить искажения истории. Никому не сломить нашу волю, наш донбасский характер. И я хочу закончить бессмертными словами: «И нет земли прекрасней, вдохновенней, где всё творцом-народом создано. Мы никогда не знали поражений, и, видно, это свыше решено. Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано!».

Артисты представили собственную аранжировку песни "Три танкиста" и "Катюшу" в современной обработкеФото: Алина Ефименко

После выступления спикеров ведущий вспомнил слова военного корреспондента Бориса Горбатова, которые тот написал в сентябре 1943-го:

— Эти строки пишутся в Сталино, обугленном, дымящемся, ликующем Сталино. Еще ползёт над городом горький дым пожарищ, чёрное пламя лижет бетон и железо заводских корпусов, ещё корчится в огне растерзанная улица Артёма, его горе не выплакано и даже ещё не высказано, а уже ликует освобождённый город. Все, кто выжил в нём, все, кого не успели замучить оккупанты, — все сейчас на улицах. Мужчины и женщины, дети. Они ещё ничего не рассказывают, они не могут сейчас рассказывать, они только плачут от счастья, целуют бойцов и их пыльные щёки, их солдатские руки, их оружие и повторяют: «Как мы вас ждали! Как мы вас ждали!».

Первыми из коллективов на сцену вышла шоу-группа «Два с половиной кума», как всегда, заводные и весёлые, с мощной позитивной энергетикой. Своим выступлением и шутками они зажгли зрителей, которые с удовольствием подпевали и аплодировали. Артисты признались, что до этого у них в репертуаре не было военной песни, поэтому совсем недавно они аранжировали «Три танкиста», а ещё музыканты исполнили самую известную военную песню — «Катюша», только в современной обработке, с другим мотивом и даже с элементами рэпа.

Много песен исполнили солисты Донецкой государственной академической филармонииФото: Алина Ефименко

Некоторым из них аккомпанировал баянистФото: Алина Ефименко

В этот вечер на сцене также выступали солисты Донецкой государственной академической филармонии Дмитрий Хотеев и Екатерина Гладышева, им аккомпанировал баянист Андрей Денисюк. Вокальный ансамбль «Intrada» тоже подарил присутствующим несколько песен, в том числе, «Синий платочек». Хрустальные переливы красивых женских голосов, безупречное академическое исполнение, трогательные слова, музыка — всё это вызывало мурашки. На глазах зрителей начали появляться слёзы.

Вокальный ансамбль "Intrada" вызвал у зрителей слёзы и искренние эмоции хрустальными переливами своих голосовФото: Алина Ефименко

Анатолий Юхнов исполнил песни "Журавли" и "Пора в путь-дорогу"Фото: Алина Ефименко

Заслуженный артист Украины Анатолий Юхнов исполнил «Журавли» и «Пора в путь-дорогу». Солисты Дома народного творчества и кино Николай Бобровский и Кристина Ушанова подарили собравшимся «Тучи в голубом» и «Ах, этот вечер», а также другие песни.

В этот вечер макеевчане и гости города и улыбались, и плакалиФото: Алина Ефименко

Вдруг начал моросить дождь, но быстро затих: видимо, погода не решилась испортить макеевчанам и гостям города этот праздник.

В концерте также участвовали солисты Дома народного творчества и киноФото: Алина Ефименко

Кристина Ушанова и Николай Бобровский сначала спели по отдельности, а затем дуэтомФото: Алина Ефименко

Все участники концерта выступили замечательно, но меня покорила солистка Донецкой филармонии Анастасия Гладыш. После исполнения песни Виктора Цоя «Кукушка» (версии Полины Гагариной) девушка и сама прослезилась, а песня «Ты же выжил, солдат» заставила слёзы навернуться и на мои глаза. Невероятно сильный голос певицы и её искренние переживания захватили всех присутствующих.

Голос и эмоции солистки Донецкой филармонии Анастасии Гладыш подарили зрителям незабываемые впечатленияФото: Алина Ефименко

Завершился концерт выступлением ансамбля песни и танца «Околица». Эти артисты устроили настоящее шоу, исполнив несколько народных песен. Бой на саблях, от которых даже разлетались искры, зажигательные танцы и абсолютная сработанность коллектива стали отличным финалом этого праздника. Публика была в восторге и провожала ансамбль овациями.

Ярким финалом стало выступление ансамбля "Околица"Фото: Алина Ефименко

Песни, танцы, трюки, бой на саблях - они устроили настоящее шоуФото: Алина Ефименко

Концерт закончился, но в душе каждого осталось приятное щемящее чувство. Мы помним, мы гордимся, мы любим наш родной Донбасс.