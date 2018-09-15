2018-09-15T11:06:16+03:00
Политика

Снайпер Деки возвращается в Донецк чтобы выставить свою кандидатуру на пост Главы ДНР

Сербский снайпер Деян Берич, известный как Деки, заявил на своей страничке, что возвращается в Донецк и будет баллотироваться на пост Главы ДНР.
Ольга ГОРДО
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Деки намерен выставить свою кандидатуру на пост главы ДНР. Фото: politnavigator.netДеки намерен выставить свою кандидатуру на пост главы ДНР. Фото: politnavigator.net
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Легендарный сербский снайпер Деян Берич, приехавший из Сербии на помощь Донбассу, заявил о своем намерении баллотироваться на пост Главы Донецкой Народной Республики. Об это он сообщил на своей страничке в соцсетях.

Скриншот со странички Деки

Скриншот со странички Деки

Деки очень популярен в Республике. О нем написаны сотни статей. Снят фильм. Он сам является автором нескольких книг.

«Я пришел сюда ни за республику, ни за армию, ни за Захарченко. Я пришел как каждый настоящий доброволец сражаться за братский народ, защищать детей, стариков и женщин, вместе с ребятами добровольцами и местными ополченцами, и мне никто ничего не должен». – говорил Деки в одном из интервью.

Будучи в Донбассе Деки дважды был ранен – в марте этого года, и в августе 2017-го.

В марте прошлого года Деки получил паспорт гражданина ДНР.

Несколько месяцев назад Деки уехал из Донбасса. И вот заявил о том, что возвращается в ДНР и намерен баллотироваться на пост Главы ДНР.

Напомним, несколько дней назад в сети появилось фото, снятой на даче писателя Захара Прилепина, где он запечатлен вместе с Александром Тимофеевым, Александром Казаковым, Семеном Пеговым, Захаром Прилепиным.

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