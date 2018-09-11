В Республике прошел автопробег «Вахта памяти»

СЕГОДНЯ 19:29 2018-09-11T19:33:08+03:00

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В ДНР состоялся автопробег «Вахта памяти», посвященный празднованию 75-летия со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Его организовала общественная организация «Оплот Донбасса».

Участники автопробега почтили память воинов Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни за свободу Донбасса и посетили значимые места боевой славы нашего края.

- В автопробеге приняли участие активисты организации «Оплот Донбасса» со всей территории ДНР, курсанты ДонВОКУ и военнослужащие Республиканской гвардии. Сегодняшний автопробег – это дань памяти, которую мы отдаем офицерам и солдатам, которые сложили головы в 1941-1943 годах, освобождая наш край от немецко-фашистских захватчиков. Именно в этих годах окончательно была сломана немецкая военная машина и фашисты были вынуждены отступать, - обратился к присутствующим член правления «Оплот Донбасса», полковник Александр Куренков.

Первая точка на маршруте – Героя Советского Союза, маршала Фёдора Толбухина.Фото: Татьяна Каралёва

В автопробеге в основном приняли участие и воины армии ДНР, которые встали на защиту нашей Республики в 2014-2015 годах.

- Мы хотим, чтобы молодое поколение обратило внимание на связь между Великой Отечественной войной и событиями, которые происходят сейчас. В 40-х годах СССР боролся с фашистами. К сожалению, в 21 веке фашизм вновь вернулся, и мы продолжили дело своих дедов. Нашим автопробегом мы хотим пробудить у молодого поколения интерес к своей истории, - рассказала руководитель шахтерского городского отделения общественной организации «Оплот Донбасса» Елена Тараскина.

Еще с раннего утра участники автопробега сформировали колонну и выдвинулись к первой точке на маршруте – бюсту Героя Советского Союза, маршала Фёдора Толбухина. Они почтили память героя минутой молчания и возложили к бюсту цветы. Далее колонна двинулась к братской могиле советских военнопленных в Пролетарском районе Донецка. Следующим по маршруту был Иловайск. У мемориального комплекса в честь советских воинов участники автопробега почтили павших воинов минутой молчания. В память о погибших прозвучал боевой салют. Конечной точкой автопробега стала Саур-Могила. Для многих воинов армии ДНР она - настоящий символ непоколебимого Донбасса.

- Я защищаю Республику с 2014 года. Мне приходилось бывать в районе Саур-Могилы. Там погибло много моих товарищей. Каждый год я приезжаю к ним и отдаю дань памяти погибшим. Надеюсь, что автопробег поможет привлечь молодежь к изучению нашей современной истории и подвиг павших героев не будет забыт, - поделился с «Комсомолкой» участник автопробега Руслан Колесников.

В мероприятии поучаствовал член правления ОО «Оплот Донбасса», полковник Александр КуренковФото: Татьяна Каралёва

В ходе пробега колона проехала 227 км и посетила 7 городов ДНР (Донецк-Иловайск-Амвросиевка-Шахтёрск-Зугрэс-Харцызск-Макеевка-Донецк). Участники автопробега склонили голову перед захоронениями тысяч павших воинов и возложили цветы к памятникам и монументам времён Великой Отечественной войны.

- Надеюсь, что наша молодежь не забудет подвиг освободителей нашей земли, и будет знать какой ценой нам досталась победа над врагом, - сказал член «Оплота Донбасса» Михаил Негребецкий.

КСТАТИ

Автопробег прошел в рамках Года истории Донбасса, объявленного Указом погибшего Главы ДНР Александра Захарченко.