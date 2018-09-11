2018-09-11T13:06:35+03:00
Политика

"Миротворец" поблагодарили за ненависть и стукачество

Сайт этим безмерно гордится и испытывает удовлетворение
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Известный журналист и писатель Олесь Бузина был убит возле своего дома после того, как его внесли в базу "Миротворца". Там был указан и его домашний адрес. ФОТО: Скриншот "Миротворца"Известный журналист и писатель Олесь Бузина был убит возле своего дома после того, как его внесли в базу "Миротворца". Там был указан и его домашний адрес. ФОТО: Скриншот "Миротворца"
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Министерство информационной политики Украины объявило официальную благодарность скандально известному сайту "Миротворец".

На этом сайте в качестве "сепаратистов и пособников терроритов", а так же прочих врагов незалежной публиковались имена, адреса, номера телефонов, данные родственников и другая информация об артистах, журналистах, чиновников из РФ и республик.

Известный журналист и писатель Олесь Бузина был убит возле своего дома после того, как его внесли в базу "Миротворца". Там был указан и его домашний адрес.

Журналисты, особенно иностранные, побывавшие в ДНР и ЛНР не раз обращались за защитой своих прав. Но сайт, который курирует нардеп "Народного фронта" Антон Геращенко, не менял политику, а лишь расширял сеть волонтеров - патриотов (читай стукачей), которые должны были доносить и собирать данные о так называемых врагах.

Известна цитата Геращенко о Донбассе:

- Пока они все не передохнут, это будет продолжаться дальше. Они не умеют жить нормальной мирной жизнью. Что там есть? Отребье общества, наркоманы, преступники. Поэтому их и бросают на смерть, чтобы не заботиться о цене вопроса. И будет это длиться ровно столько, пока большая их часть не погибнет в боях с нашей армией..., — сказал нардеп..

Но вот "Миротворец" заработал благодарность, которой безмерно гордится.

В благодарственном письме указано, что "Миротворец" награждается "за поддержку информационного суверенитета Украины, принципиальную позицию в вопросах защиты национальной безопасности и настойчивую работу в интересах свободы слова и мысли".

"Тот случай, когда гордишься наградой за деятельность по укреплению свободы слова в Украине. Вторая награда (подяка) Центру Миротворец была вручена МИП Украины в конце 2015 года. Чья это была инициатива мы не знаем, но подяку приняли с чувством глубокого удовлетворения. Это не шутка.

До сих пор в догадках, кто инициатор. Может Татьяна Попова? Ведь подяка вручена нам в т.ч. и за "настойчивцю работу в интересах свободы слова и мысли". Не каждое украинское СМИ такое признание получает", - прокомментировал "Миротворец" награду в Фейсбуке.

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