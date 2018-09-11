Новый радикальный закон о языках: На Украине скоро к врачу будут ходить с переводчиком

СЕГОДНЯ 11:06 2018-09-11T11:43:44+03:00

Причем, оплатить его услуги нужно будет пациенту, если он говорит на русском

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Выборы в незалежной близко, потому маразм начинает крепчать еще сильнее.

Что может отвлечь электорат от экономической пропасти, куда уверенно двигается Украина и беспросветного обнищания людей? Война на Донбассе, когда ВСУ уже нагло стреляют по школам и, конечно же языковой вопрос.

Верховная рада в скором порядке собирается принять закон о применении государственного языка в Украине.

До этого было зарегистрировано пять законопроектов, и депутаты уже полтора года пытаются свести их воедино. Самое главное речь идет о том, чтобы сделать применение украинского обязательным во всех сферах публичной жизни.

Один из вариантов нового языкового порядка предполагает: обучение в вузах только на мове; все культурно-массовые мероприятия — исключительно на государственном языке; фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров; украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ.

Передачи на других языках должны дублироваться на украинском языке; в сфере обслуживания (магазины, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, автомойки и прочее) также является обязательным использование украинского языка; создается такой орган, как Уполномоченный по защите государственного языка, при котором будут работать языковые инспекторы, имеющие право выписывать штрафы за нарушение языковой политики.

В новом законе будет содержаться норма, обязывающая граждан страны владеть государственным языком. В частной жизни, включая общение между гражданами на улице и в публичных местах, никто не будет контролировать, на каком языке разговаривают люди. (Ну, кроме националистов). Подтвержденное сертификатом свободное владение украинским потребуется для того, чтобы занять должность в органах власти, поступить на госслужбу, а также трудоустроиться в сфере юриспруденции, образования, медицины (всюду, где предполагается общение с гражданами, кроме сферы услуг, где язык общения может предложить потребитель). Опять, же, если не нарвется на идейного борца.

До анекдота доходит предложение слуг народа в медобслуживании. Документ гласит, что если врач не понимает язык пациента или отказывается использовать другой, кроме украинского, то пациент должен оплатить услуги переводчика.

Кстати, языковой вопрос — один из трех «китов», на которых, строит свою избирательную кампанию гарант нации, чья семья общается исключительно на русском. Тем не менее, обработка мозгов уже началась.

Кто они, ярые борцы за мову? Вот один из примеров - Ирина Подоляк.

Заместитель главы комитета рады по вопросам культуры Ирина Подоляк хочет провести проект, которым предлагается сопровождать субтитрами на украинском языке театральные представления, идущие на других языках. Проще говоря, любой театральный спектакль будет дублироваться.

Неудивительно, что автором дубляжа выступила бывшая воспитательница детсада, а ныне депутат от львовской партии «Самопомощь». Как сообщает сайт antifashist.com трудовую деятельность филолог Подоляк начала, с должности воспитателя детского яслей-сада № 4 в Золочеве, потом работала в творческом объединении «Центр Европы».

С сентября 2012 года — начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Львовского городского совета. Будучи на этой должности Ирина Подоляк отличилась намерением «перейти на русский язык в публичном пространстве». Дело в том, что тогда патриотка истово сотрудничала с Партией регионов и губернатором Василием Горбалем.

Теперь ей приходится смывать эти пятна в биографии, требуя уволить культурного вице-премьера Кириленко за недостаточную жесткость в составлении черных списков, а также добиваясь радикализации норм нового закона о языке.

- Не знаю, как видит себе это Ирина, но в детстве, мы называли это игрой в крокодила. Один говорит что-то другому на ухо, тот показывает, остальные пытаются угадать, о чем речь. Лично я считаю, что сделать игру в крокодила одним из важнейших элементов жизни общества — смелый и перспективный шаг, безусловно отвечающий реалиям 21 века, и представлениям о них фракции «Самопомощь», — иронизирует по поводу законопроекта блогер Макс Бужанский.