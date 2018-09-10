Мамы узников украинских застенок надеются на скорую встречу с сыновьями

СЕГОДНЯ 15:29 2018-09-10T15:48:48+03:00

В Донецке прошла встреча Уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой с координатором гуманитарной подгруппы на Минских переговорах Тони Фришем

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В зале заседаний приезда координатора гуманитарной подгруппы на Минских переговорах Тони Фриша ожидали в основном матери пленных, которых удерживают на территории Украины. Многие из них уже четыре года бьются с киевским режимом ради того, чтобы обнять свою кровинушку. Смотреть в измотанные материнские глаза, которые с утра до ночи в слезах - тяжело. В первую очередь от того, что помочь ничем не можешь...

В зале заседаний приезда Фриша ожидали в основном матери пленных, которых удерживают на территории УкраиныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Среди этих героических женщин замечаем Галину Мурзину. О ней «Комсомолка» писала в своих прошлых материалах. Сын Галины Васильевны Виктор вот уже четыре года находится в плену в Мариуполе. За это время она ни разу его не видела.

- Очень верю, что визит Фриша поможет приблизить нашу с сыном встречу, - плачет Галина Васильевна. – Верю в это, несмотря на то, что встреч таких было очень много.

Мамы без вести пропавших - показывают фотографии своих детейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В прошлом году у многострадальной матери была надежда на то, что её сына внесут в списки обмена, который состоялся в декабре. Но этого не случилась. В Украине это обосновывали тем, что ему ещё не вынесен приговор, идёт следствие, а поэтому под обмен он не попадает. Не дали Галине Васильевне и увидеть Виктора, когда она ездила на Украину для верификации списков пленных. Говоря простыми словами - определения, где пленные желают остаться после освобождения: на территории незалежной или непризнанных республик Донбасса.

- Очень хотела увидеть сына. Он в изоляторе в Мариуполе. Я просила о встречи с ним. Не разрешили. Даже на минутку не впустили. Ему ещё не вынесли приговор - пока не имеет права на свидания. Передачку мою приняли. Он знал, что я рядом.

Женщина рассказывает, что ей было жутко в таких заведениях. Особенно тяжело было смотреть на то, как к решёткам прислонялись донецкие ребята и смотрели с криком о помощи.

- Там каждая дверь за тобой закрывается перед тем, как откроется следующая. У меня чуть сердце не выскочило. В основном там молодые парни. Наши ребята быстро узнали о том, что мы - свои, мамы.

Мамы без вести пропавших - показывают фотографии своих детейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За 10 дней Галина Васильевна проехала 7 тысяч километров по 19 областям Украины. Всего она побывала в более 25 тюремных учреждений.

- Виктор имеет ранение в голову, сломанные ребра. Ему лечиться нужно. А в тюрьме что? Там, думаете, помощь надлежащую окажут? Сомневаюсь. На четыре года моя жизнь остановилась. Я живу только надеждой на то, что такой день настанет. У меня сердце выпрыгнет от счастья - я так жду этого. Хочется, чтобы все сыновья скорее обняли своих матерей. Мы их ждём и любим.

Также здесь собрались и родственники тех, кто во время войны пропал без вести. С собой они принесли две вещи: фотографии своих сыновей и надежду на то, что он и живые.

- Никакой информации у нас нет уже четыре года, - говорит одна из женщин. – Сыновья наши пропали вместе. Ехали в одной машине – это единственное, что мы знаем. После этого – пустота. Мы верим, что хоть какая-то информация появится.

- Вы считаете, что их удерживают на Украине?

- Скорее всего, так и есть. Мы верим, что они вернутся, ждём этого момента. Я всегда ношу фотографию сына с собой. Дело в том, что он гражданский – мирный житель. За что его можно было задержать? Он занимается ремонтом компьютеров.

- О чем будете говорить с Фришем?

- Просить, чтобы что-то предпринималось. Украину нужно заставить выполнять договорённости!

Среди собравшихся - не только родственники тех, кто находится без вести пропавшим или в украинском плену. Здесь и те, кто уже вернулся из застенок незалежной.

Жителя Одессы Алексея Власенко передали в Донецк во время прошлого обмена пленными, который проходил на нейтральной территории 27 декабря 2017 года.

Житель Одессы Алексей ВласенкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В то время, когда мужчина был арестован, в Украине уже начался процесс декоммунизации. Памятники российских и советских деятелей, героев и писателей - сносились, книги запрещались. Власенко попросил своего товарища из Донецка прислать ему фотографию памятника Пушкина, потому что соскучился уже по этому...

Украинские спецслужбы узнали об этом и инкриминировали Алексею Анатольевичу статью 258-3. Это одна из самых свежих статей украинского законодательства – «Пособничество, участие или создание террористических групп». По ней можно попасть за решетку на срок от восьми до пятнадцати лет.

Алексей Власенко провел в следственном изоляторе почти два года. Все это время для него казалось настоящим адом. Он – пожизненно - инвалид второй группы и имеет заболевания, но никаких условий для него не было создано.

- Украинское изоляторы - это обилие клопов и тараканов. Там грибок на стенах. Сырые и непроветриваемые помещения. Есть только маленькое окошко и бронированная дверь, - рассказывает Алексей Анатольевич. - Камера была для восьми человек. Летом приходилось выживать. Здание без чердака и у нас был последний этаж. Получалось, что мы «находились в печке».

С каждым месяцем состояние здоровья мужчины ухудшалось. Ему нужна была специализированная медицинская помощь. Было подано ходатайство в суд, для того, чтобы Власенко разрешили пройти в городской больнице обследование, сдать анализы и получить лечение. Но решения фемиды так и не удалось добиться.

- С медпомощью хорошо помогали только корпусные медики, но они могли выдать только аспирин и анальгин, - поделился Алексей Анатольевич.

Спасением оказался только обмен пленными. Уже в Донецке Власенко получил всю необходимую медицинскую помощь.

- После обмена всех пленных поместили в больницу профзаболеваний. Там я провел месяц. Получил хорошее лечение, - говорит бывший пленник. - У меня было тяжелое состояние. Мне выдали для облечения дыхания – гуманитарные ингаляторы.

Но проблемы у Алексея Власенко с Украиной не закончились. За месяц до обмена пленными был суд. На заседании было принято решение о переносе объявления приговора на один месяц. Однако не успел истечь этот срок, как произошел обмен.

- Мне не вернули документы и объявили в розыск, - объясняет Алексей Анатольевич. - Уголовное дело осталось не закрытым.

Дарья Морозова дарит Тони Фришу - книгу - о "необъявленной войне на Донбассе"Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Когда в зал заседаний зашел Тони Фриш, в кабинете повисла тишина. Родственники подтянулись за стол, во главе которого сел швейцарский дипломат и омбудсмен Республики.

- Беседа будет проходить без прессы, - предупредили журналистов.

Родственники надеются,, что эта встреча принесет результатФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Перед началом разговора Морозова вручила Тони книгу с говорящим названием «Необъявленная война». В ней запечатлены сотни преступлений украинской власти, фотографии разрушений в Донецкой и Луганской Республиках...

- Спасибо большое, - сказал Фриш в ответ на подарок, приняв его с интересом.

Думаем, что если он и откроет эту книгу на досуге, то ему будет интересно... Ведь в одном из своих интервью он говорил, что еще мальчишкой мечтал о дальних странах и пытался представить себе, что происходит с людьми, которые из-за войны вынуждены оставить свой дом, что они берут с собой, куда они идут...

Родственники надеются,, что эта встреча принесет результатФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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