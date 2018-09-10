2018-09-10T14:33:53+03:00
Политика

Такая зрада: националисты в шоке, в Морской академии Одессы портрет Захарченко с траурной лентой

Кроме портрета Александра Владимировича в кабинете висел флаг Новороссии и георгиевские ленты
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ректору вуза теперь точно не позавидуешь! Фото: @DoninsideРектору вуза теперь точно не позавидуешь! Фото: @Doninside
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Начальник отдела одесского вуза повесил в кабинете портрет Захарченко с траурной ленточкой.

Скандал разгорелся в Национальном университете «Одесская морская академия». В кабинете начальника отдела практики университета Александра Калинина обнаружили флаг «Новороссии» и георгиевские ленты. На одной из стен висела фотография Захарченко.

Спросить с Калинина отправились разъяренные националисты, но не обнаружили его на месте. Ректор университета показал им приказ об увольнении Калинина.

Як невдобно получилось! Возможно это был злой розыгрыш коллег. Но факт остается фактом - портрет первого Главы в старейшем военном вузе Украины стал настоящей провокацией.

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