2018-09-07T21:10:02+03:00
Политика

В Донецке сообщили о новых лицах в Совмине

Опубликованы кадровые указы Дениса Пушилина
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Денис Пушилин. ФОТО6 ВконтактеДенис Пушилин. ФОТО6 Вконтакте
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Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обновляет органы власти в Республике. Вечером в пятницу он подписал Указ №7. Теперь правительство ДНР выглядит так:

- исполняющим обязанности министра внутренних дел Донецкой Народной Республики Алексей Дикий;

- исполняющим обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Андрей Богомаз;

- исполняющим обязанности министра государственной безопасности Донецкой Народной Республики Владимир Павленко;

- исполняющим обязанности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова;

- исполняющим обязанности министра юстиции Донецкой Народной Республики Юрий Сироватко;

- исполняющим обязанности министра экономического развития Донецкой Народной Республики Виктория Романюк;

- исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Донецкой Народной Республики Сергей Ильин;

- исполняющим обязанности министра транспорта Донецкой Народной Республики Дмитрий Подлипанов;

- исполняющим обязанности министра информации Донецкой Народной Республики Игорь Антипов;

- исполняющим обязанности министра связи Донецкой Народной Республики Виктор Яценко;

- исполняющим обязанности министра угля и энергетики Донецкой Народной Республики Анатолий Нестеренко;

исполняющим обязанности министра финансов Донецкой Народной Республики Екатерина Матющенко;

- исполняющим обязанности министра образования и науки Донецкой Народной Республики Евгений Горохов;

- исполняющим обязанности министра культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков;

- исполняющим обязанности министра труда и социальной политики Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина;

- исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков;

- исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Сергей Наумец;

- исполняющим обязанности министра агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Владимир Горячев;

- исполняющим обязанности министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики Евгений Лавренов;

- исполняющим обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Александр Оприщенко;

- исполняющим обязанности руководителя Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики Александр Алипов;

- исполняющим обязанности руководителя Республиканской антимонопольной службы Дмитрий Кречин.

Согласно Указу №8 от 7 сентября 2018 «О назначении» исполняющим обязанности руководителя Управления делами Совета Министров ДНР назначена Елена Колесник.

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