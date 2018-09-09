В Военном училище появился памятник Александру Невскому

СЕГОДНЯ 09:15 2018-09-09T09:38:09+03:00

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В день 75-ой годовщины освобождения Донбасса в Донецком высшем общевойсковом командном училище произошло знаковое событие. Здесь был открыт памятник великому полководцу, святому благоверному князю Александру Невскому.

В ВОКУ Донецка отрыт памятник Александру НевскомуФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Идея установки этого памятника родилась несколько лет назад. По инициативе международного центра развития социально-значимых проектов «Святые лавры Руси Православной» 12 сентября 2015 года на территории училища был заложен камень, привезенный с Ярославской земли, родны Александра Невского, города Переяславль-Залесского. Примечательно, что именно в этот день только что созданное военное училище обрело свое боевое знамя.

Начальник училища Михаил Тихонов считает, что появление памятника великому полководцу на территории учебного заведения - это символично. Ведь Александра Невского считают покровителем русского воинства.

Начальник училища Михаил Тихонов считает появление такого памятника на территории училища символичнымФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Настоящий воин, великий полководец. Это история военная, это пример для всех наших курсантов. Я очень рад, что такие люди на земле еще есть, которые безвозмездно дарят такие дорогостоящие подарки, - говорит Михаил Тихонов. - Памятник символичен. Стоит с мечом на запад, внизу - красивая надпись, его золотые слова, которые повторяются на всех войнах: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Такой памятник пока единственный в Донбассе. Его автор - известный российский скульптор Андрей Клыков. Высота монумента - превышает 6,5 метров. Бронзовая фигура Александра Невского расположена на гранитном постаменте. Планируется, что к 800-летию со дня рождения полководца, которое будет отмечаться в 2021 году, такой же памятник появится и в Луганске.