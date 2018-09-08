Участники боев за Саур-Могилу в Великой Отечественной и современной войне собрались вместе

СЕГОДНЯ 15:03 2018-09-08T16:23:53+03:00

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Донецкая Народная Республика празднует 75-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков! С раннего утра тысячи жителей собираются на легендарном кургане Саур-Могила, чтобы отдать дать уважения павшим защитникам нашего края.

На первый взгляд кажется, что День освобождения от немецко-фашистских захватчиков Донецкая Народная Республика празднует, как и в мирные годы. Звучат поздравления официальных лиц, играет духовой оркестр, молодое поколение чествует защитников нашего края и говорит им слова благодарности. Но первое впечатление обманчиво…Этот праздник для Донбасса особенный. Ведь, как известно, история имеет свойство повторяться, и растерзанный мемориальный комплекс Саур-Могила – это страшное тому доказательство.

Современные защитники Саур-Могилы пришли почтить память своих боевых товарищей и ветеранов Великой Отечественной войны.Фото: Татьяна Каралёва

В наши дни его разбомбили не немецко-фашистские захватчики, а печально известные Вооруженные силы Украины. Летом 2014 года Саур-Могила приняла свой новый героический бой…Приняла и достойно его выиграла. Только свежие могилы защитников легендарного кургана напоминают нам о том, какой ценой мы одержали победу.

- Я защищаю свою землю с 2014 года. Мои деды и прадеды «очищали» наш край от немецко-фашистских захватчиков, и я попросту не мог не продолжить их дело, когда в мой дом пришла война. Я защищал окрестности Саур-Могилы – был в селах Дмитровка, Степановка...К сожалению, многие мои друзья сложили голову, защищая эту высоту. Их могилы, расположенные прямо на кургане - это напоминание всем живым о том, какой ценой мы одержали победу над врагом в 2014 году. Среди погибших мой товарищ Дмитрий Будяк «Шахтер» и другие ребята. Я постоянно приезжаю к ним. Трудно поверить, что их больше нет. Хочется сказать большое спасибо им и нашим предкам за подвиг, который они совершили! К сожалению, я видел, как падает стела на кургане, и мое сердце обливалось кровью. Надеюсь, в ближайшее время мемориал будет восстановлен, и наши потомки увидят его в былой красе. Ведь Саур-Могила – это сердце Донбасса, – поделился с «Комсомолкой» майор армии ДНР Роман «Квадрат» Антонов.

Герои Великой Отечественной войны не могли сдержать слез.Фото: Татьяна Каралёва

Жители Республики спешили к знаковому для каждого жителя Донбасса месту, для того чтобы вспомнить подвиг наших героических предков и воинов Донецкой Народной Республики, отдавших свои жизни в борьбе за мир на нашей родной земле. Многие современные защитники кургана по ужасному совпадению сложили голову практически в тех же местах, что и их деды.

- Во время Великой Отечественной войны я была учительницей. Помогала нашим раненным бойцам в госпитале. В те страшные дни нам было очень тяжело. Никогда не думала, что моему внуку придется защищать свою землю. К сожалению, живым выйти из боя ему не удалось. Он похоронен на Саур-Могиле. Его звали Дмитрий Будяк. Когда я узнала, что он записался в ополчение, я чуть с ума не сошла от переживаний…Он погиб на Саур-Могиле в 2014 году, а его дедушка, мой муж, пал в окрестностях кургана в 1942 году. Каждый год я приезжаю на курган к могиле своего внука, - рассказала «Комсомолке» пенсионерка Клавдия Михайловна.

Вечная слава живым и павшим героям нашего края!Фото: Татьяна Каралёва

В 75-годовщину освобождения Донбасса ветераны и воины армии ДНР вспоминали своих боевых товарищей, павших в боях за Саур-Могилу.

- Я прошел боевой путь от Астрахани до самого Берлина. Нес службу пилотом, потом воевал в артиллерии. Освобождал Ростов-на Дону, Запорожье…Принимал участие в боевых действиях в районе Сталинграда. Шесть месяцев нес службу в Берлине. Я потерял много своих товарищей во время Великой Отечественной войны. Очень жаль, что и в наши дни продолжают гибнуть очень хорошие люди. Страшно, что война продолжается. Надеюсь, что мы скоро победим. Спасибо, что сегодня стоите за нашу землю, спасибо, что помните! – сказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Волошин.

В часовне, построенной у мемориала, был проведен молебен в память о воинах, погибших за Донбасс. Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню, а также к могилам тех, кто похоронен на легендарном кургане. После минуты молчания прозвучали оружейные залпы.

- Я защищал свою землю в районе Сауровки и Дмитриевки, что под Саур-Могилою. В те непростые дни мы встали за одну идею – отстоять свою землю и сохранить добрую память о подвиге наших предков. Во время защиты Саур-Могилы погибло очень много моих товарищей. Все они наши братья, мы приехали их проведать. Вечная им память! – рассказал «Комсомолке» военнослужащий армии ДНР Руслан «Рус».

В митинге принял участие министр обороны Владимир Кононов.Фото: Татьяна Каралёва

Жители Республики отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны и сказали «Спасибо!» за их подвиг. К сожалению, каждый год живых ветеранов становится все меньше и мы просто обязаны помнить об их подвиге и передавать память о нем будущим поколениям.

- Я каждый год приезжаю на Саур-Могилу и чту память героев Великой Отечественной войны. От всей души хочется сказать им огромное спасибо за тот подвиг, который они совершили! Я очень рад, что проходят мероприятия, которые служат своеобразной эстафетой памяти от одного поколения к другому. Мы просто обязаны помнить, какой ценой досталась нам свобода от этой фашистской чумы. Очень жаль, что в наши дни снова повылазили недобитые наследники УПА. Но я уверен, что мы победим фашизм снова, как 1945 году, - сказал ветеран войск Афганистана Николай Трофимов.

Герои Великой Отечественной войны не могли сдержать слез. Для них большая радость иметь возможность отмечать День освобождения Донбасса и общаться со своими боевыми товарищами.

- Во время Великой Отечественной войны я разминировала поля Донецкой и Ростовской областей. Была я и в районе Саур-Могилы. Я каждый год езжу на Саур-Могилу и вспоминаю своих товарищей, которые погибли в те страшные годы. Никогда не могла представить, что в 2014 году я снова переживу такой же ужас, как и в 40-е годы. Когда у нас в селе украинские солдаты делали обыски, я была просто подавлена. Очень рада, что сегодня могу встретиться со своими товарищами и отпраздновать этот великой праздник, - поделилась с «Комсомолкой» ветеран Великой Отечественной войны Александра Жозенко.