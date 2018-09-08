Как прошел День освобождения Донбасса в Донецке

СЕГОДНЯ 14:32 2018-09-08T16:13:10+03:00

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Донецкая Народная Республика празднует 75-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году был освобожден город Сталино (ныне Донецк). С раннего утра жители Республики спешили к монументу «Твоим освободителям, Донбасс» в столичный парк имени Ленинского комсомола, чтобы почтить память погибших защитников Донецкого края и поздравить ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны.

Сказать слова благодарности героям пришли жители со всей территории Донецкой Народной Республики. Студенты, школьники, военнослужащие армии ДНР, пенсионеры, курсанты…Совершенно незнакомые люди поздравляли друг друга с праздником и благодарили ветеранов за их великий подвиг.

Ныне здравствующие ветераны Великой Отечественной войны.Фото: Татьяна Каралёва

Поздравил защитников Донецкого края и временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин. Денис Владимирович сказал теплые слова ветеранам и поблагодарил Александра Захарченко, со дня гибели которого сегодня исполнилось девять дней, за его доблестный труд на благо Республики.

- Дорогие земляки, семьдесят пять лет назад наши деды защитили Донбасс. С оружием в руках они одержали победу над немецко-фашистскими захватчиками. К сожалению, в 2014 году над нами вновь нависла новая угроза. Нацистская Украина сделала все возможное, чтобы принести страдания и разрушения мирным жителям Донбасса. Но мы, как и наши предки, встали на защиту своей земли. Это стало возможным благодаря героизму Александра Захарченко. Он не был кабинетным чиновником, в нем бушевала яростная энергия, которая заставляла многих не оставаться в стороне и становиться на защиту родной земли. Сегодня я хочу обратиться к каждому жителю нашей Республики. Мы не будем предаваться унынию, наполним нашу жизнь надеждой и добьемся поставленных целей. Донбасс будет свободным, Донецкая Народная Республика будет жить, победа будет за нами! - обратился к присутствующим Денис Пушилин.

Поздравил защитников Донецкого края временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.Фото: Татьяна Каралёва

Поблагодарил ветеранов за их подвиг и заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Сегодня мы чествуем ветеранов за тот подвиг, который они совершили. Также сегодня исполняется девять дней, как нет с нами Александра Захарченко. Мы уже доказали тем людям, которые пришли к нам с войной, что они должны нас бояться. Теперь мы должны доказать всем, что нас нужно уважать. И когда мы это сделаем, тогда мы сможем победить, как это было семьдесят пять лет назад. Спасибо ветеранам за праздник, который вы нам подарили! - сказал Эдуард Басурин.

Поблагодарил ветеранов за их подвиг заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.Фото: Татьяна Каралёва

К молодому поколению обратился ветеран Великой Отечественной войны Петр Богун.

- Уважаемые дончане, с великим праздником вас! Семьдесят пять лет назад мы прогнали фашистскую нечисть с Донецкой земли и освободили Сталино. К сожалению, в 2014 году дети бандеровцев, вскормленные заокеанскими подачками, совершили государственный переворот и послали против Донбасса танки и артиллерию. Но верные потомки героев Великой Отечественной войны встали на защиту Донецкого края, - обратился к собравшимся Петр Платонович.

Совершенно незнакомые люди поздравляли друг друга с праздником и благодарили ветеранов за их великий подвиг.Фото: Татьяна Каралёва

Ветеранов поздравил лауреат международных конкурсов Иван Зубарев. Он исполнил песню из кинофильма «Офицеры» «От героев былых времен…». Это была любимая песня Александра Захарченко. Дончане пели песню в едином душевном порыве. Некоторые не могли сдержать слез.

- Я освобождала Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. Освобождала Донецк, Макеевку, Енакиево и другие поселки нашего края. На 9 мая я получила из рук Александра Захарченко награду и смогла пообщаться с ним. Это был хороший человек. Когда исполняли его любимую песню, я плакала, - поделилась с «Комсомолкой» ветеран Великой Отечественной войны Валентина Большакова.

Денис Пушилин и Алексей Кулемзин возложили цветы к монументу «Твоим освободителям, Донбасс».Фото: Татьяна Каралёва

По окончании митинга собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, погибших за свободу Донбасса во времена Великой Отечественной войны и в наши дни. Участники митинга выпустили в небо сотни красных шаров и возложили цветы к монументу. В память о погибших прозвучали оружейные залпы.