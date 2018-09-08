Захарченко не собирался в «Сепар» в день гибели

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-08T13:52:48+03:00

С самого утра дончане начали скупать в магазинах цветы. Их они несли к месту, где погиб Батя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Источник «Комсомолки» сообщил, что в тот день Кобзона хотели помянуть в другом кафе

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Девятый день после гибели первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. С самого утра дончане начали скупать в магазинах цветы. Их они несли к месту, где погиб Батя.

Возле «Сепара» собрались несколько дончан. Одни придут, возложат цветы, постоят немного, повспоминают Александра Владимировича и уходят. Приходят другие. Этот поток не заканчивается. Причём не только сегодня. Каждый день после трагедии картина одинаковая.

- На всю жизнь запомню его подвиг, детям буду раскрывать, внукам… о том, какой герой у нас был. Как он боролся за нашу независимость, за справедливое возвращение в Россию, - скорбит дончанин Сергей Яковлевич. – Это был настоящий лидер, который взял на себя ответственность за наше будущее и отдал за него жизнь.

Как он боролся за нашу независимость, за справедливое возвращение в РоссиюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Возле кафе стоит стол, на котором установлены два портрета: один – Александра Захарченко, а другой – Вячеслава Доценко – телохранителя, который в тот день погиб вместе с Главой. Вокруг всё обложено цветами и лампадками.

- Сегодня вечером стелу памяти откроют, - жительница столицы Ирина Галушкина показывает на небольшое сооружение, накрытое черной тканью. – Сюда всегда будет приходить народ.

- Здесь не только стелу открыть надо, - подхватывает разговор ещё одна женщина. - На месте этого кафе по-хорошему нужно часовню Александра Невского соорудить...

Здесь же и обсуждаются различные версии произошедшего. Одни считают, что взрывное устройство было заложено задолго до произошедшего, другие, что его установили незадолго до прихода руководства Республики.

Ещё одна из популярных версий среди народа гласит, что целью покушения был не Александр Владимирович, а министр доходов и сборов Александр Тимофеев, более известный как Ташкент.

Это был настоящий лидер, который взял на себя ответственность за наше будущее и отдал за него жизньФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Вокруг него было много разговоров и нареканий, - возмущается один из толпы – мужчина в камуфляжной форме. - Многие были недовольны решениями Ташкента. Это и могло спровоцировать желание неких особ ликвидировать его. При том, что покушения на него уже были. Но убит наш лидер – Захарченко. По чистой случайности Тимофеева лишь ранило.

- Говорят, он уже убежал от нас в Россию...

Недавно, в материале одного из печатных изданий появилось предположение некого эксперта о том, что взрывчатка была заложена не в люстру, а в вывеску с название кафе, которая находится над входом в заведение.

- Однако по разрушениям видно, что взрыв был внутри, - комментирует нам фотографию «Сепара» опытный взрывотехник. – К тому же, вывеска, практически уцелела.

Один из источников «Комсомолки» сообщил, что в тот день маршрут Александра Захарченко был скорректирован. Изначально он не должен был оказаться в этом месте и в это время.

- Планировалось, что поминки Кобзона будут в «Артемиде». Там для этого уже всё готовилось, - говорит источник. – Но в последний момент всё переигралось и руководство поехало в «Сепар».

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