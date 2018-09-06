Украинские представители в Минске вышли с минуты молчания по Захарченко

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-06T21:14:30+03:00

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Тематика сегодняшнего заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на Украине была в значительной степени предопределена трагическими событиями, произошедшими буквально в канун встречи в Минске, когда в результате взрыва в Донецке погиб лидер Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко.

Заседание началось с минуты молчания, которой делегации России и республик почтили память погибшего лидера ДНР.

- Переговоры в Минске стали возможными в том числе благодаря и его подписи, стоящей в соглашениях от 12 февраля 2015 года, — подчеркнул полпред РФ Борис Грызлов.

Между тем украинская делегация отказалась почтить память главы республики. Как сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник, представители Киева в рабочих подгруппах «отреагировали по-разному: в одной из групп сначала покинули заседание, потом вернулись к диалогу».

ДНР поддержала инициативу Грызлова провести международное расследование по убийству Главы ДНР.

Российская делегация потребовала провести международное расследование убийства Александра Захарченко с участием Контактной группы под эгидой ОБСЕ.

- Мы настаиваем, чтобы это расследование было максимально открытым и объективным, и предложили организовать процесс наблюдения и контроля за расследованием этого преступления на базе Контактной группы под эгидой ОБСЕ. Это преступление обязательно должно быть раскрыто. Мы не будем мириться с тем, что терроризм может стать методом решения политических задач, — сказал представитель РФ.

В свою очередь спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик пообещал в ближайшее время обсудить возможность такого расследования. В этом контексте он также настоятельно призвал стороны «прилагать все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня и избегать человеческих жертв».

- К сожалению, с самого начала конфликт повлек за собой слишком много жертв. Как председатель Контактной группы, я всегда буду делать все возможное, чтобы их избежать, — подчеркнул он.