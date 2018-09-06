2018-09-06T21:14:30+03:00
Политика

Украинские представители в Минске вышли с минуты молчания по Захарченко

Делегация РФ настаивает на расследовании убийства первого Главы ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Гибель Захарченко определила тему Минска. Фото: rupor.infoГибель Захарченко определила тему Минска. Фото: rupor.info
Изменить размер текста:

Тематика сегодняшнего заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на Украине была в значительной степени предопределена трагическими событиями, произошедшими буквально в канун встречи в Минске, когда в результате взрыва в Донецке погиб лидер Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко.

Заседание началось с минуты молчания, которой делегации России и республик почтили память погибшего лидера ДНР.

- Переговоры в Минске стали возможными в том числе благодаря и его подписи, стоящей в соглашениях от 12 февраля 2015 года, — подчеркнул полпред РФ Борис Грызлов.

Между тем украинская делегация отказалась почтить память главы республики. Как сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник, представители Киева в рабочих подгруппах «отреагировали по-разному: в одной из групп сначала покинули заседание, потом вернулись к диалогу».

ДНР поддержала инициативу Грызлова провести международное расследование по убийству Главы ДНР.

Российская делегация потребовала провести международное расследование убийства Александра Захарченко с участием Контактной группы под эгидой ОБСЕ.

- Мы настаиваем, чтобы это расследование было максимально открытым и объективным, и предложили организовать процесс наблюдения и контроля за расследованием этого преступления на базе Контактной группы под эгидой ОБСЕ. Это преступление обязательно должно быть раскрыто. Мы не будем мириться с тем, что терроризм может стать методом решения политических задач, — сказал представитель РФ.

В свою очередь спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик пообещал в ближайшее время обсудить возможность такого расследования. В этом контексте он также настоятельно призвал стороны «прилагать все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня и избегать человеческих жертв».

- К сожалению, с самого начала конфликт повлек за собой слишком много жертв. Как председатель Контактной группы, я всегда буду делать все возможное, чтобы их избежать, — подчеркнул он.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о его отдыхе в Крыму
Что стоит за пламенным спичем украинского парламентария Балицкого, отлично отдохнувшего в Крыму и «прозревшего»: обратно под жовто-блактиные знамена люди не пойдут? Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов объясняет такой
Новости 24
Мастер-класс от ведущих балетмейстеров РФ для юных воспитанников школы Писарева
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: ВСУ обстреляли Красногоровку
ВСУшники вывели из строя камеру ОБСЕ и открыли огонь по ДНР
Хищения горючки украинскими войсками проверит комиссия
Представительству ДНР во Франции быть
Новый талон с сентябре будет посвящен ДРСУ
Украинский спикер Парубий назвал референдумы нацистской практикой
Небоевые потери? Нет, не слышали! Командование ООС представляет все травмы и смерти, как боевые
В Вероне состоится встречать в память о погибшем Александре Захарченко
В ЛНР отменили проведение фестиваля-конкурса Art Forte из-за угроз со стороны СБУ
Пожар в Стаханове 5 сентября: уничтожено 25 хозяйственных построек
Пьяный водитель в Мариуполе совершил двойное ДТП
Обстрелы в ДНР: ВСУ семнадцать раз за сутки нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: тишина на линии разграничения сохраняется
Представители ДНР потребовали запретить деятельность ДРГ на территории Донбасса
Вдова ветерана передала награды мужа краеведческому музею
Украина платить не будет! Вопрос выплаты пенсий в Минске так и не решился
ВСУ обстреляли Юг Республики из миномётов. Один дом повреждён
Наталья Захарченко съездила на передовую
Погода в Донецке: 6 сентября в городе облачно и прохладно
Никонорова: «Трагические события еще больше объединили и сплотили народ Донбасса»
МВД ДНР не подтвердило причастность к убийству Захарченко разыскиваемых лиц
В библиотеке Крупской стартовал фотоконкурс «Я люблю тебя, малая Родина»
75-летие освобождения Донбасса: Международный турнир по смешанным боевым единоборствам возле монумента «Твоим освободителям, Донбасс!»
Эхо убийства Главы ДНР: Украинские спецслужбы начали спецоперацию по дискредитации руководства Республики
75-летие освобождения Донбасса: где будут работать полевые кухни
Обстрел Коминтерново 30 августа 2018: Следственный комитет России возбудил уголовное дело
В Луганске открывается выставка картин Александра Тышлера