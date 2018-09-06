Шквальный ветер в Донецке ломает деревья, сносит шифер, устраивает пожары

СЕГОДНЯ 16:27 2018-09-06T16:43:30+03:00

Ураганный ветер в Донецке, о котором вчера предупредило МЧС, разыгрался не на шутку. У сотрудников МЧС полно работы.

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Ураганный ветер в Донецке, о котором вчера предупредило МЧС, разыгрался не на шутку. В сети появились фото сломанных деревьев и это не саженцы.

Вот такие толстые стволы ломает ураганный ветер. Фото: vk.com/doninside

Ветер, как спички, сломал несколько довольно толстых стволов здоровых деревьев. Центральная улица Артема усеяна обломками шифера, который ураган смел с соседних крыш.

Ураган сносит шифер с крыш. Фото: vk.com/doninside

А дончане сообщают об оборванных проводах и, как следствие, пожаров:

«В первой половине дня, Ленинский район, дачный кооператив в районе улице Приморской, у трассы – ветер оборвал провода на столбе, начало искрить. Искры попали на сухую траву на участке, все загорелось... В итоге сгорело какое-то небольшое деревянное строение на этом участке, домик или сарай. Но пожарные прибыли оперативно, израсходовали весь запас воды, но потушили. Тут же поехали пополнить запас воды на ставок Леваду, который рядом. Сказали, что много вызовов, вода им сейчас срочно понадобится», - сообщает на своей страничке жительница Ленинского района.