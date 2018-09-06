В Риме пройдет митинг, посвященный Александру Захарченко

СЕГОДНЯ 14:57 2018-09-06T16:08:28+03:00

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Несмотря на то, что в западных СМИ информация о конфликте на Донбассе преподносится с точностью до наоборот, правда о ДНР все-таки просачивается. А в некоторых странах появляются сторонники Республик. Так, в Италии существует мощное антифашистское движение, которое в курсе всего, что происходит в Донбассе, и поддерживают Республики.

После трагической гибели Главы ДНР Александра Захарченко, на страничке движения в соцсетях появилось объявление о проведении 8 сентября митинга в память Александра Захарченко:

«Правительств нацистской Украины, поддерживаемой и финансируемой США и ЕС, совершила очередное подлое убийство. Они сделали то, что были не в состоянии сделать на поле боя: убит командира Александра Владимировича Захарченко, президента Донецкой Народной Республики. Донецк. И снова кровь на мундирах свободных людей Донбасса. После проводов со сжатыми кулаками Мозгового, Гиви, Моторола и Дремова, мы прощаемся сегодня с товарищем, патриотом, который пожертвовал своей молодой жизнью во имя Справедливости и Свободы. Именно поэтому мы отдадим ему честь на могиле наших партизан на кладбище Верано в Риме, связывая таким образом красной нитью память бойцов с вечной славой Народных героев. Встреча в субботу 8 сентября 16.30 на входе Верано».

Так же почтили память Главы ДНР в Испании. На одной из центральных площадей, площади Университет в Барселоне, активисты общественной организацией "Благое дело" Каталонии установили портрет Александра Захарченко и свечи. Надпись гласит:

Портрет Главы ДНР установили и в Барселоне. Фото:

«Александр Захарченко - Глава Донецкой Народной Республики. Убит террористами»