В Риме пройдет митинг, посвященный Александру Захарченко
Несмотря на то, что в западных СМИ информация о конфликте на Донбассе преподносится с точностью до наоборот, правда о ДНР все-таки просачивается. А в некоторых странах появляются сторонники Республик. Так, в Италии существует мощное антифашистское движение, которое в курсе всего, что происходит в Донбассе, и поддерживают Республики.
После трагической гибели Главы ДНР Александра Захарченко, на страничке движения в соцсетях появилось объявление о проведении 8 сентября митинга в память Александра Захарченко:
«Правительств нацистской Украины, поддерживаемой и финансируемой США и ЕС, совершила очередное подлое убийство. Они сделали то, что были не в состоянии сделать на поле боя: убит командира Александра Владимировича Захарченко, президента Донецкой Народной Республики. Донецк. И снова кровь на мундирах свободных людей Донбасса. После проводов со сжатыми кулаками Мозгового, Гиви, Моторола и Дремова, мы прощаемся сегодня с товарищем, патриотом, который пожертвовал своей молодой жизнью во имя Справедливости и Свободы. Именно поэтому мы отдадим ему честь на могиле наших партизан на кладбище Верано в Риме, связывая таким образом красной нитью память бойцов с вечной славой Народных героев. Встреча в субботу 8 сентября 16.30 на входе Верано».
Так же почтили память Главы ДНР в Испании. На одной из центральных площадей, площади Университет в Барселоне, активисты общественной организацией "Благое дело" Каталонии установили портрет Александра Захарченко и свечи. Надпись гласит:
Портрет Главы ДНР установили и в Барселоне. Фото:
«Александр Захарченко - Глава Донецкой Народной Республики. Убит террористами»