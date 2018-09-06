2018-09-06T16:08:28+03:00
Политика

В Риме пройдет митинг, посвященный Александру Захарченко

Итальянские антифашисты соберутся, чтобы почтить память трагически погибшего Главы ДНР Александра Захарченко.
Ольга ГОРДО
Поделиться:
В Риме почтят память Александра Захарченко. Фото: facebook.com/eventsВ Риме почтят память Александра Захарченко. Фото: facebook.com/events
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что в западных СМИ информация о конфликте на Донбассе преподносится с точностью до наоборот, правда о ДНР все-таки просачивается. А в некоторых странах появляются сторонники Республик. Так, в Италии существует мощное антифашистское движение, которое в курсе всего, что происходит в Донбассе, и поддерживают Республики.

После трагической гибели Главы ДНР Александра Захарченко, на страничке движения в соцсетях появилось объявление о проведении 8 сентября митинга в память Александра Захарченко:

«Правительств нацистской Украины, поддерживаемой и финансируемой США и ЕС, совершила очередное подлое убийство. Они сделали то, что были не в состоянии сделать на поле боя: убит командира Александра Владимировича Захарченко, президента Донецкой Народной Республики. Донецк. И снова кровь на мундирах свободных людей Донбасса. После проводов со сжатыми кулаками Мозгового, Гиви, Моторола и Дремова, мы прощаемся сегодня с товарищем, патриотом, который пожертвовал своей молодой жизнью во имя Справедливости и Свободы. Именно поэтому мы отдадим ему честь на могиле наших партизан на кладбище Верано в Риме, связывая таким образом красной нитью память бойцов с вечной славой Народных героев. Встреча в субботу 8 сентября 16.30 на входе Верано».

Так же почтили память Главы ДНР в Испании. На одной из центральных площадей, площади Университет в Барселоне, активисты общественной организацией "Благое дело" Каталонии установили портрет Александра Захарченко и свечи. Надпись гласит:

Портрет Главы ДНР установили и в Барселоне. Фото:

Портрет Главы ДНР установили и в Барселоне. Фото:

«Александр Захарченко - Глава Донецкой Народной Республики. Убит террористами»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о его отдыхе в Крыму
Что стоит за пламенным спичем украинского парламентария Балицкого, отлично отдохнувшего в Крыму и «прозревшего»: обратно под жовто-блактиные знамена люди не пойдут? Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов объясняет такой
Новости 24
ВСУшники вывели из строя камеру ОБСЕ и открыли огонь по ДНР
Хищения горючки украинскими войсками проверит комиссия
Представительству ДНР во Франции быть
Новый талон с сентябре будет посвящен ДРСУ
Украинский спикер Парубий назвал референдумы нацистской практикой
Небоевые потери? Нет, не слышали! Командование ООС представляет все травмы и смерти, как боевые
В Вероне состоится встречать в память о погибшем Александре Захарченко
В ЛНР отменили проведение фестиваля-конкурса Art Forte из-за угроз со стороны СБУ
Пожар в Стаханове 5 сентября: уничтожено 25 хозяйственных построек
Пьяный водитель в Мариуполе совершил двойное ДТП
Обстрелы в ДНР: ВСУ семнадцать раз за сутки нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: тишина на линии разграничения сохраняется
Представители ДНР потребовали запретить деятельность ДРГ на территории Донбасса
Вдова ветерана передала награды мужа краеведческому музею
Украина платить не будет! Вопрос выплаты пенсий в Минске так и не решился
ВСУ обстреляли Юг Республики из миномётов. Один дом повреждён
Наталья Захарченко съездила на передовую
Погода в Донецке: 6 сентября в городе облачно и прохладно
Никонорова: «Трагические события еще больше объединили и сплотили народ Донбасса»
МВД ДНР не подтвердило причастность к убийству Захарченко разыскиваемых лиц
В библиотеке Крупской стартовал фотоконкурс «Я люблю тебя, малая Родина»
75-летие освобождения Донбасса: Международный турнир по смешанным боевым единоборствам возле монумента «Твоим освободителям, Донбасс!»
Эхо убийства Главы ДНР: Украинские спецслужбы начали спецоперацию по дискредитации руководства Республики
75-летие освобождения Донбасса: где будут работать полевые кухни
Обстрел Коминтерново 30 августа 2018: Следственный комитет России возбудил уголовное дело
В Луганске открывается выставка картин Александра Тышлера