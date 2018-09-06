2018-09-06T13:38:01+03:00
Общество

Новый талон будет посвящен тем, кто содержит в порядке дороги Донецка

ДРСУ начиналось с 50 человек рабочих и 10 лошадей, сейчас здесь трудятся более тысячи человек, а на балансе предприятия - 300 единиц спецтехники
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сентябрьский талон посвящен дорожному управлению. Фото: пресс-служба КП "Донэлектроавтотранс"Сентябрьский талон посвящен дорожному управлению. Фото: пресс-служба КП "Донэлектроавтотранс"
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С 15 сентября поступит в продажу новый талон в муниципальный транспорт. В этот раз сотрудники КП «Донэлектроавтотранс» посвятили его коммунальному предприятию «Дорожное ремонтно-строительное управление». В сентябре предприятию исполняется 75 лет.

Не раз приходилось слышать, как гости Донецка хвалят наши дороги. Возможно, они далеки от идеала, но даже во время войны их постоянно ремонтировали. Все это заслуга ДРСУ.

- Я не пойму, где война - у вас или у нас, - признался мне как-то друг из России. – Кажется, что у нас, такие ямы на дорогах, что ездить просто опасно.

Кроме дорог, предприятие устанавливает павильоны на остановках. Особенно мне запомнились красочные павильоны с изображением роз, тюльпанов, фиалок, которые появились у нас в самый разгар войны. Это было так по-донецки жизнеутверждающе! Прохожие останавливались полюбоваться и фотографировали остановки.

Само предприятие ДРСУ появилось тоже во время войны. После освобождения от немецко-фашистских оккупантов в сентябре 1943 года, для содержания и ремонта городских дорог был создан Дорожный эксплуатационный участок при Городском отделе коммунального хозяйства, который не только восстанавливал дороги, площади и мосты города, а также строил новые автодороги и искусственные сооружения.

Новый талон.

Новый талон.

В начальный период участок имел 50 человек трудящихся, 2 автомашины и 10 лошадей. В 1943 году в городе было 87,0 км автодорог с твердым покрытием.

За всю историю предприятия менялись его названия и вывески, но цель оставалась неизменной – дорожно-мостовое хозяйство города.

С годами предприятие набирало темп и рост. Уже в каждом из 9-ти районов города был свой дорожный участок, эксплуатирующий дороги в своем районе и в летний и зимний периоды.

К слову, в Донецке КП «ДРСУ» является единственным предприятием, обслуживающим городские автодороги.

А девиз предприятия звучит очень философски: «Все начинается с дороги — проспекты, улицы, дома. Все начинается с дороги — и новый день, и жизнь сама!»

Добавим, что проезд по этим самым дорогам не подорожал и составляет неизменные за все годы войны 3 рубля.

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