2018-09-06T09:48:08+03:00
Общество

Битлы оживут благодаря донецкой филармонии

Филармония Донецка не только готовит премьеру программы "Битломания", но и восстановит известную скульптуру битлов возле кафе "Ливерпуль"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ливерпульскую четверку взялась восстановить филармония Донецка. Фото: пресс-служба минкультуры ДНРЛиверпульскую четверку взялась восстановить филармония Донецка. Фото: пресс-служба минкультуры ДНР
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Пластиковые скульптуры участников популярного британского квартета за долгие годы стали достопримечательностью Донецка. Учитывая духовную связь столицы Донецкой Народной Республики с её основателем, британским промышленником Джоном Юзом, дончане в последнее время были обеспокоены плачевным состоянием скульптурной композиции. Беспокойство небезосновательно: слой грязи скрыл исходный цвет материала, краска облупилась, местами вздулась, пластик в некоторых местах потрескался, повреждены мелкие детали композиции (очки, стойки, микрофоны, барабаны, ударная установка, палочки и т.д.).

В преддверии премьеры программы «Битломания» Донецкая государственная академическая филармония взяла на себя обязательство произвести чистку и восстановление известной инсталляции. После произведенных работ композиция станет основой тематической фотозоны, посвященной группе «Битлз», в помещении филармонии. На некоторое время Джон, Ринго, Джордж и Пол сменят прописку, сообщило министерство культуры ДНР.

«Битломания» - новая программа Донецкой филармонии, которую представит известный донецкий музыкант Данил Милка. Вместе с симфоническим оркестром филармонии Милка готовит для исполнения целую коллекцию хитов ливерпульской четверки. Для концертной программы, которая станет первой после грандиозного юбилея оркестра, готовятся эксклюзивные оркестровые аранжировки хорошо известных песен.

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