2018-09-05T13:07:22+03:00
Общество

Первый звонок - это прежде всего смешно

Не верите? Тогда посмотрите кадры, которые сумел поймать объектив нашего корреспондента на школьной линейке Донецка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Девочка в центре только что узнала - учиться еще 10 лет. Мальчик плачет, не выдержав этой новости.Девочка в центре только что узнала - учиться еще 10 лет. Мальчик плачет, не выдержав этой новости.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Дети не умеют притворяться, они всегда искренние, в отличие от взрослых, научившихся надувать губы, поворачиваться выгодной стороной и делать все, в чем так мало жизни. Вот поэтому всегда любила фотографировать различные детские мероприятия, предвкушая массу сюрпризов. Праздник Первого звонка среди них особенный. Здесь всегда целая гамма эмоций - от восторга до слез, главное это увидеть.

Вся гамма детских чувств на школьной линейке. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вся гамма детских чувств на школьной линейке.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Характер. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Характер.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Такие серьезные донецкие дети. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Такие серьезные донецкие дети.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Иногда речи приглашенных гостей вызывают такую реакцию. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Иногда речи приглашенных гостей вызывают такую реакцию.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Так зевают только дети! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Так зевают только дети!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда линейка затянулась. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда линейка затянулась.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Что вы, что вы? Мне очень интересно! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Что вы, что вы? Мне очень интересно!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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