Первый звонок - это прежде всего смешно
Дети не умеют притворяться, они всегда искренние, в отличие от взрослых, научившихся надувать губы, поворачиваться выгодной стороной и делать все, в чем так мало жизни. Вот поэтому всегда любила фотографировать различные детские мероприятия, предвкушая массу сюрпризов. Праздник Первого звонка среди них особенный. Здесь всегда целая гамма эмоций - от восторга до слез, главное это увидеть.
Вся гамма детских чувств на школьной линейке.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Характер.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Такие серьезные донецкие дети.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Иногда речи приглашенных гостей вызывают такую реакцию.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Так зевают только дети!Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Когда линейка затянулась.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Что вы, что вы? Мне очень интересно!Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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