2018-09-05T09:20:28+03:00
Политика

Наступление ВСУ: Украинские силовики не пройдут передовые рубежи обороны ДНР

Замкомандующего оперативным командованием сообщил, что все попытки прорыва ВСУ окончатся на стадии подхода к передним рубежам подразделений Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Эдуард Басурин рассказал о ситуации на фронте после убийства Главы ДНР. Фото: МинобороныЭдуард Басурин рассказал о ситуации на фронте после убийства Главы ДНР. Фото: Минобороны
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В начале возможного наступления ВСУ могут забросить десантников воздушным и морским способом. Об этом заявил полковник Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием ДНР.

Разведчики ДНР узнали, что ВСУ за пять суток хотят захватить Донбасс и выйти на границу с Россией. В наступлении планируют задействовать 12 тысяч украинских военнослужащих.

- На основе разведданных, полученных нами от источников из Генерального штаба ВСУ, становится ясно, что на мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника в составе 36-й бригады морской пехоты, 79-й десантно-штурмовой бригады, 128-й горно-штурмовой бригады и части подразделений 56-й мотопехотной бригады. Огневую поддержку обеспечивает 406-я бригада, а также часть подразделений 55-й и 27-й артиллерийской бригады, 32-го и 107-го реактивных артиллерийских полков. Так же на мариупольском направлении сосредоточены националисты полка «Азов», которые после окончания наступления совместно с десантниками 79-й бригады планируют зачистить Донбасс от нежелательных, по их мнению, «элементов» и противников украинской оккупации.

После артподготовки с использованием реактивной и ствольной артиллерии, 36-я бригада ВСУ планирует начать наступление с рубежа Коминтерново-Широкино в направлении Новоазовска, 79-я бригада – с рубежа Набережное-Заиченко в направлении Розы Люксембург. Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада создаст отвлекающий маневр, атакуют Тельманово и обеспечат прикрытие левого фланга наступающей группировки, - сообщил Эдуард Александрович.

Противник понимает, что при проведении таких наступательных действий количество жертв будет исчисляться сотнями, если не тысячами.

- По полученной информации, медицинское обеспечение ВСУ будет осуществляться силами 66-го военного мобильного госпиталя, развертываемого на северо-западе Мариуполя, а также персоналом гражданских медицинских учреждений города.

В состав 66-го ВМГ откомандировано 4 мобильных морга на базе грузовых рефрижераторов. Мы не исключаем, что на Мариупольское направление будут доставлены мобильные крематории, использовавшиеся Украиной для сокрытия своих потерь в 2014 году.

Так, в угоду своих амбиций и пиара перед выборами 2019 года украинское военно-политическое руководство готово идти на любые авантюры, несмотря на прогнозируемое огромное количество потерь как среди своих, так и среди мирного населения.

Правда, эти «пиарщики на крови» совершенно не думают о том, что все их попытки прорыва окончатся на стадии подхода к передним рубежам наших подразделений, - сказал Басурин.

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