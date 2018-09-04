И все же День знаний состоялся! В прифронтовой школе Донецка прозвенел долгожданный Первый звонок

СЕГОДНЯ 15:16 2018-09-04T16:00:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В школах Донецкой Народной Республики прозвенел Первый звонок! В этом году он был действительно долгожданным! Как никогда девчонки и мальчишки были рады увидеть своих одноклассников после продолжительных летних каникул. Занятия в школах начались не в первый день осени, а 4 сентября.

Наконец-то в школу!

- Наконец-то мы в школе! – радуется девочка с большими бантами на голове.

- Да. Я ждала этого момента все лето. Не думала, что буду так скучать по школе, – отвечает ей подружка с розами в руках.

- Я тоже расстроился, когда мне сказали, что 1 сентября отменяется, - поддержал девчонок их веселый одноклассник.

Мы уже ничего не боимся!

К слову сказать, День знаний, о котором идет речь, прошел не в обычной школе. Праздник состоялся в печально известной донецкой школе №19. Учебное заведение находится в прифронтовом районе Донецка и уже три раза подвергалось обстрелам со стороны ВСУ. Но ни учащихся, ни их родителей, ни учителей школы уже давно не смущают звуки разрывов вдалеке.

- Несмотря на все печальные события, который произошли в Республике, День знаний в нашей школе прошел успешно. Дети пришли в отличном настроении, учителя тоже очень соскучились по ребятам. Нашу школу обстреливали три раза. Впервые это произошло в 2014 году, потом в 2015 и в 2017 годах. Но мы всегда готовы к трудностям: регулярно проводим уроки, где рассказываем ребятам правила поведения при артобстреле и пожаре, делаем незапланированные эвакуации, держим в чистоте и порядке свое укрытие. Понимаете, мы уже ничего не боимся! Мы остались на своей земле и работаем для ее блага! – рассказала «Комсомолке» директор Донецкой специализированной школы с углублённым изучением иностранных языков №19 Ирина Кураковская.

К сожалению, все действительно давно привыкли к печальному «аккомпанементу» войны. К моему ужасу и удивлению, даже совсем маленькие ребята уже немного разбираются в политике и даже строят военные прогнозы на будущее.

Прозвенел Первый звонок, и вот уже счастливые первоклассники поспешили влиться в большую школьную семьюФото: Татьяна Каралёва

-Я очень рада, что перешла в средние классы. Сейчас стреляют меньше, чем раньше. Это очень радует! Многие мои подруги пугают меня и говорят, что мне нужно перейти в другую школу. Но я ничего не боюсь! – общается со своим другом девочка с большим портфелем в руках.

- У тоже уже не боюсь обстрелов. Уверен, что они скоро прекратятся, потому что мы выиграем. Даже если после смерти Главы опять начнут стрелять, я все равно никуда не уеду, - отвечает ей крепкий улыбающийся мальчик.

Разговоры у детей действительно не по-детски взрослые. То тут, то там среди детской болтовни о лете и каникулах можно услышать до боли знакомые слова: «стреляют», «ополченец», «Град»…

Какой праздник без гостей из сказки!Фото: Татьяна Каралёва

Все нарядные и счастливые

И все же, несмотря на траурные события и продолжающуюся войну, дети заслужили праздник! День знаний прошел просто великолепно! Прозвенел Первый звонок, и вот уже счастливые первоклассники поспешили влиться в большую школьную семью. Родители насмотреться не могли на своих детей, некоторые даже смахивали слезы. Не зря говорят, что Первое сентября – это праздник со слезинкой на глазах. Радует, что слезы у родителей от счастья, а не от горя.

Конечно, нам есть чему радоваться. Все ребята нарядные и счастливые. Школьная форма действительно к лицу первоклассникам! Старшеклассники тоже выглядели празднично. Они очень волнуются. Их ждет непростой год, а значит нужно приложить все силы, чтобы пройти испытания достойно. Ребята уверены, что будущее Республики в их руках.

В прифронтовой школе Донецка прозвенел долгожданный Первый звонок.Фото: Татьяна Каралёва

- Я планирую окончить школу и поступить в Донецкий национальный университет на факультет иностранных языков. Я не поддерживаю тех ребят, которые хотят уехать в Россию после окончания учебы. Мы выросли на Донбассе и должны работать на его благо, - поделилась с «Комсомолкой» ученица 11 – А класса Екатерина.

Торжественная линейка закончилась. Первоклассники пошли на уроки, а их родители поспешили готовить для ребят праздничный стол. Ведь не каждый год твой ребенок идет в первый класс!

Первый урок посвятили Александру Захарченко

Школьная площадка опустела. Смолк детский смех. Начались занятия. Неожиданно из окон школы послышался знакомый голос. Это был голос Александра Захарченко. В этом году первый урок был посвящен погибшему Главе ДНР.

- Первый урок в нашей школе мы посвятили Александру Захарченко. Мы расскажем ребятам о нашем выдающимся земляке. Ведь мы просто обязаны продолжать его дело! Также мы поговорим о нашем родном крае. Ведь Александр Владимирович и Донбасс – это навсегда одно целое, - сказала Ирина Кураковская.

Говорят, что человек будет жив, пока мы будем о нем помнить. Если это правда, то Александр Владимирович будет жить назло врагам!