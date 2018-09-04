2018-09-04T11:26:47+03:00
Общество

Пусть не 1-го, а 4-го сентября, но праздник знаний в Донецке состоялся!

В Республике стартовал новый учебный год 2018 и прозвучал Первый звонок
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Детворе уже не терпится пообщаться.Детворе уже не терпится пообщаться.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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«Ну, наконец-то!» - эту фразу я сегодня слышу от родителей, учителей и даже от детей.

"Поздравляем со стартом!" - говорит одна мама другой и эти слова полны искренности. Пусть не 1 сентября, а 4-го, но для донецких школьников тоже прозвучал Первый звонок. С такой радостью вряд ли где-то еще идут в школу дети, как у нас в Донецке. Просто потому, что раз Первый звонок, а рядом стоят твои загоревшие и неожиданно вымахавшие за лето одноклассники, с которыми нужно столько всего обсудить, значит есть порядок, стабильность и надежда на мир. А для детей это самое главное – ощущение защищенности.

Вот такие они красивые донецкие школьники. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот такие они красивые донецкие школьники.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня дети не просто шли в школу, а даже бежали. Порадовало, что торжественную линейку и праздник Первого звонка провели, как и положено. Были цветы, шары, трогательные первоклашки и высокие гости. И я впервые поймала себя на мысли, что даже долгие речи приглашенных меня не раздражают. Опять же потому, что дончане умеют ценить мирные мгновения, из которых и состоит наша жизнь.

Вот такие они красивые донецкие школьники. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот такие они красивые донецкие школьники.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Обратило внимание, что детвора впервые идет в форме. В школе моей дочки все, даже одиннадцатиклассники в стильных жилетах, галстуках. Вот она мечта Главы Александра Захарченко, чтобы дети Республики выглядели стильно и красиво.

Правильные шары. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Правильные шары.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В школах на передовой школьной формой детей обеспечили бесплатно и это тоже заслуга Захарченко. Всего в Республике сели за парты в этом году 143 тысячи школьников, а для 15,5 тысяч школьников Первый звонок прозвучал впервые в жизни.

Звучит Первый звонок. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Звучит Первый звонок.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На линейке была минута молчания в память о погибшем Главе. А затем долговязый одиннадцатиклассник и робкая первоклашка прозвонили всем Первый звонок и классы устремились в школу. Наверное, самым большим был 12-ый класс, состоящий из родителей, дедушек и бабушек. Они, пожалуй, нервничали и переживали больше всех.

Самый большой класс - это класс родителей. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Самый большой класс - это класс родителей.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Нам еще в школу рано, но посмотреть не мешает! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Нам еще в школу рано, но посмотреть не мешает!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Первый урок у всех назывался - «С чего начинается Родина». Когда-то это стихотворение мы все учили в первом классе, его строчки я и до сих пор помню.

Идет первый урок. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Идет первый урок.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Что такое Родина для вас? – спрашивает наша учитель детвору.

- Мама и папа! – кричит один.

- Еще наша школа! – подхватывает другой.

- И наш город! – добавляет кто-то еще.

И каждый из них прав. Улицы города ненадолго притихли, собрав в школах всю донецкую детвору. Впереди еще будут уроки, контрольные, нежелание вставать рано по утрам, ну а сегодня у всех праздник. И, думается, донецкие дети заслужили его, как никто.

В предчувствии школьных испытаний. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В предчувствии школьных испытаний.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

"Комсомолка" поздравляет всех с Первым звонком! Родителям - терпения, учителям - сил, детям - увлекательных школьных дней и всем нам - мира!

С Днем знаний! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С Днем знаний!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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