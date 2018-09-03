Что происходит в Донецке после гибели Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-03T18:53:20+03:00

Донецк еще не опомнился после трагической утраты Фото: Павел ХАНАРИН

Мы осиротели, но нас не победить!

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2 сентября - на улицах пусто. Но это только так кажется. Троллейбусы не ходят, а все маршрутки, которые едут в центр, буквально с семи утра полны народа.

Еду с ж-д вокзала. В общественном транспорте те, кто пришел пешком с Октябрьского, Северного - из поселков, где Захарченко знают еще с тех времен, когда он еще не был Главой, не протиснуться.

Дончане потеряли народного лидераФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Женщины, в основном они, плачут... и бережно трогают красные гвоздики, перемотанные черной лентой.

По всему видно - их бюджет не велик. Но поехали, цветы купили.

- На 1 сентября готовились, заказы сделали, - говорит продавщица цветочного магазина. – А сейчас все просто размели! Да, мы готовились к первому звонку, распродались к смерти Кобзона. А вот теперь и Глава. Черных ленточек нет, мы же к Дню Знаний готовились. Вас устроит просто?

Просто - это без ленты. И не гвоздики. Хватали что было. Чтобы нести. У кого была возможность, у тех, кто живет в частном секторе, срезали цветы у себя во дворе.

Дончане – они такие. Их можно долго как бы укалывать, как льва в клетку палочкой, а потом этот лев и клетку перегрызет.

200 тысяч человек пришли проститься с Захарченко. Плакали, молились. Не смогли попасть в театр Оперы, где было прощание. Расстроились, но аплодировали, когда выносили Главу.

- Ну, отомстим – Сказала бабулька с костылем.

- В Украину зайдем только на танках! – Вторил ей мужчина лет сорока в гражданке.

- Товарищи, да мы тут кровь прольем, но не сдадимся, - слова молодой женщины.

- А точно в гробу Захар? Ну не мог же он помереть! Сколько ж покушений было! – Военный понимает, что точно и тихо плачет.

Донецк прощался. Очень громко – с цветами, слезами и единением. Но еще не простился с Александром Захарченко.

Жизнь в городе продолжаетсяФото: Павел ХАНАРИН

На следующий день после похорон, с самого утра, еще не успев прийти в себя после трагической утраты народного лидера, дончане предлагают переименовать Киевский проспект в честь Александра Захарченко. Жители Республики считают, что таким образом можно увековечить память патриота Донбасса.

- Он – наш, народный, герой! И он достоин того, чтобы в честь него была названа одна из улиц в Донецке, - говорит жительница Ворошиловского района Светлана Горбова. - Он вошел в историю как самоотверженный и смелый воин, как настоящий лидер.

Такую идею поддержал и министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

- Мы всегда будем помнить Александра Владимировича. Но чтобы помнили наши внуки и правнуки, предлагаю переименовать центральную транспортную артерию Донецка - улицу Университетскую - в проспект Захарченко. Пусть поток автомобилей всегда напоминает нашим потомкам о той горячей крови, которая текла в жилах этого великого человека! – сказал он.

В соцсетях дончане отдают предпочтение для переименования Киевскому проспекту.

- Сейчас Киев у нас ассоциируется с фашизмом. Поэтому проспект, носящий название столицы Украины, самый подходящий для переименования, - пишет пользователь соцсетей Михаил Кострыка.

- Киевский проспект. Это место, по которому беспощадно прошлась война.

- У многих дончан название Киевский проспект ассоциируется с войной и разрухой. Поэтому будет весьма символичным переименовать проспект в честь Героя Республики! – поддерживает Сергей Донецкий.

Жизнь в городе продолжаетсяФото: Павел ХАНАРИН

Впрочем, к переименованию названий улиц и городов всегда надо подходить взвешенно. Прежде всего это должно быть искренним желанием подавляющего большинства местных жителей. Тогда и новое название быстро и безболезненно приживется в народе.

В столице России тоже выступили с предложением увековечить память Героя Донбасса Александра Захарченко – и назвать в его честь одну из московских улиц. Такую позицию высказал политолог Николай Платошин в эфире одного из ток-шоу на телеканале «НТВ».

Жизнь в городе продолжаетсяФото: Павел ХАНАРИН

Завтра, 4 сентября, во всех школах Республики начнется новый учебный год. Тысячи школьников сядут за парты. Предполагается, что первый урок будет посвящен погибшему первому Главе Республики.

Утром 1 сентября во всех школах государства должен был прозвенеть первый звонок. А уже вечером, со сцены столичного парка имени Щербакова с Днем знаний дончан должны были поздравить звезды российской эстрады Влад Соколовский, Юлия Михальчик и Дмитрий Колдун.

Однако вечером 31 августа новость о теракте в центре города потрясла всех жителей. Донецк буквально замер, когда стало известно о трагической гибели Александра Захарченко.

В Республике был введен трехдневный траур. Были отменены представления в театрах, праздничные концерты.